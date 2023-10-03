Охра, карамель и шоколад: 10 идей маникюра в самых осенних оттенках

Выбор дизайна маникюра - задача не из легких. Найти вдохновение можно в соцсетях, на фотографиях любимых инфлюенсеров, а можно - просто посмотреть на то, что вас окружает. Осень постепенно вступает в свои права, а значит - совсем скоро все вокруг окрасится во всевозможные оттенки желтого, оранжевого, красного и коричневого. Именно эту палитру мы предлагаем выбрать для осеннего маникюра, тем более, что в текущем сезоне эти цвета популярны, как никогда.

Итак, на какие оттенки стоит обратить внимание в первую очередь? Конечно, на все теплые варианты желтого и оранжевого. Холодные оттенки вроде желто-зеленого лучше оставить на потом - осенние цвета должны "согревать". Также не стоит забывать о красно-бордовой гамме: винный и вишневый цвета будут отлично смотреться в любом вашем осеннем маникюре. И, конечно, он никак не обойдется без целой палитры коричневых оттенков: шоколадного, кофейного, коньячного и карамельного. Также обратите внимание на контрастные оттенки, которые смогут красиво дополнить описанные выше: для этой задачи здорово подойдут темно-синий, серо-голубой, изумрудно-зеленый и болотный.

Как использовать эти цвета в маникюре? Любым понравившимся вам способом! Глубокие, благородные оттенки будут здорово смотреться в однотонном покрытии, как на коротких, так и на длинных ногтях. Простой вариант немного разнообразить маникюр - покрыть разные ногти разными цветами лака. Это могут быть пять цветов, симметрично повторяющиеся на двух руках, а могут - сразу 10. По одному цвету для каждого ногтя. Также не забывайте про простые варианты дизайна, вроде абстракции и геометрии. А вот от сложного нейл-арта мы бы советовали откататься - в сочетании с осенними оттенками он будет слишком перегружать маникюр.

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