«Зеркальные глазированные» ногти: новый маникюр Хейли Бибер обещает стать самым модным этой осенью

Сложно сказать, как именно ей это удается, но Хейли Бибер остается одним из главных звездных трендсеттеров в мире маникюрных трендов. Она вместе со своим бессменным мастером маникюра Золой Ганзоригт регулярно создает нейл-тенденции, которые моментально подхватывают тысячи пользователей соцсетей. Они записывают ролики, где повторяют маникюр Хейли, тем самым делая дизайны еще популярнее. Впрочем, "карьеру" маникюрного трендсеттера Хейли начала чуть больше года назад, когда впервые показала миру свои "глазированные" ногти. Затем звезда поочередно вводила в моду еще десятки разных дизайнов от солнечных "ногтей-лютиков" до "психоделической рептилии", а этой осенью решила вернуться к истокам. Встречайте: "старый-новый" тренд - "зеркальные глазированные" ногти.

Чем отличаются "зеркальные глазированные" ногти от обычных? На этот вопрос ответила мастер маникюра Хейли Зола Ганзоригт. В своих соцсетях она опубликовала подробный туториал, который позволяет повторить маникюр звезды один в один. Первый шаг - полупрозрачная нюдовая база. Покрытие должно просто выровнять тон ногтевой пластины, не перекрывая ее полностью. Затем начинается самое интересное: необходимо смешать сразу две втирки. Классическую "глазированную" с мелким-мелким шиммером и зеркальную. Соединять их Зола рекомендует в пропорции 1:1. Затем смесь из двух втирок наносится на базу, а сверху - покрывается глянцевым топом. Техника исполнения максимально проста, а результат - точно вас порадует.

Если классический способ исполнения маникюра, предложенный Золой, кажется вас слишком скучным, его легко можно разнообразить. Один из самых простых вариантов - использовать вместо нюдовой базы цветной лак. Тогда ваша "зеркальная глазурь" приобретет более выраженный оттенок. Также вместо классической серебристой зеркальной втирки можно выбрать цветную: это позволит покрытию красиво переливаться разными цветами.

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