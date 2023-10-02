«Le Petit Bob» — лучшая стрижка, чтобы придать образу французского шика

Как ни странно, осенью перемен хочется не меньше, чем весной. А, как известно, самый простой способ изменить жизнь - сделать новую прическу. Тем более, что актуальные бьюти-тренды особенно к этом располагают. Среди главных хитов сезона короткие стрижки: как "мальчишеские", так и разнообразные формы привычного нам каре. В этот раз в центре нашего внимания оказалась стрижка из второй категории с красивым французским названием Lt Petit Bob. Рассказываем, чем такой боб отличается от всех остальных и кому он подойдет.

Главная отличительная черта этой стрижки скрывается в ее названии. Petit с французского переводится как "маленький", что в данном случае относится к длине боба. Максимальная длина волос в этой стрижке - до нижней трети шеи, хотя чаще всего волосы заканчиваются на ее середине. Срез может быть ровным или слегка каскадным: здесь все зависит от структуры и густоты ваших волос. Концы в этой стрижке должны оставаться достаточно густыми и плотными, но не слишком тяжелыми, чтобы лишить волосы естественного объема. Именно поэтому технику стрижки стоит подбирать индивидуально.

Стрижку Le Petit Bob можно носить с челкой и без - все зависит от ваших предпочтений. Если все же решите украсить каре челкой, пускай она будет прямой, длинной и не слишком густой - такая форма лучше всего дополнит стрижку. Такое каре неприхотливо в укладке: вы даже можете просто высушить волосы естественным путем, хотя мы бы рекомендовали сделать хотя бы минимальную укладку. В этом вам здорово поможет фен и щетка браш или крупные бигуди-липучки. Зафиксируйте объем у корней и стрижка будет смотреться по-французски небрежно, но очень элегантно.

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