Сливочный каштан — модное осеннее окрашивание , которое понравится брюнеткам

Последние пару сезонов на модной арене практически безраздельно правит блонд. Сначала это были холодные платиновый и пепельный оттенки, затем их сменили более безопасные для волос натуральные варианты - льняной и земляной. Ближе к осени в числе трендов стало появляться все больше модных окрашиваний для брюнеток: они позволяют обладательницам натуральных темных локонов обновить имидж, не решаясь на слишком кардинальные изменения. Одним из таких трендовых оттенков стал "сливочный каштан". Вот, что стоит знать об этом окрашивании.

Оригинальное французское название окрашивания звучит как Beurre Brunette, то есть "брюнетка со сливочным маслом". И именно теплые сливочные оттенки призваны преобразить темные волосы. Это окрашивание требует незначительного осветления прядей буквально на 1-2 тона. При этом волосы осветляются не от самых корней а с отступом в пару сантиметров, что позволяет сохранить их более здоровыми. Технически это окрашивание гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Осветленные пряди тонируют сразу в несколько теплых карамель-коричневых оттенков: это позволяет добиться большей глубины цвета. Чуть светлее на концах, чуть насыщеннее ближе к корням: переходы цвета в окрашивании "сливочный каштан" должны выглядеть естественно.

При этом вы можете регулировать количество и толщину светлых прядей. Осветлить и затонировать можно практически всю массу волос, а можно пустить небольшие "блики" у лица и по верхнему "слою" локонов, будто они слегка выгорели на солнце. Окрашивание не потребует частого обновления, поскольку отрастать будет очень естественно и незаметно. Тем не менее, мы бы не советовали пренебрегать регулярной тонировкой: с ней волосы будут выглядеть более блестящими и здоровыми.

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