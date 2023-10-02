Невидимый контуринг: бьюти-прием с последнего показа Prada, который стоит взять на вооружение уже сейчас

Сезон Недель моды подходит к концу. Прошедшие в четырех главных модных столицах показы не только помогли нам составить представление о том, что мы будем носить следующей весной, но и подарили множество полезных лайфхаков, которые можно применить уже сейчас. И мы говорим не только о модных, но и о бьюти-хитростях. Например, макияж на шоу Prada: кто-то в первую очередь заметил эффектные глянцевые глаза моделей, а наше внимание привлек безупречный контуринг. Когда модели шли по подиуму, создавалось впечатление, что четкий рельеф их лиц - заслуга освещения, потому что разглядеть косметику на них было практически невозможно. Главный визажист Prada Beauty Линдси Александер поделилась секретом "невидимого" контуринга, и добиться такого эффекта оказалось совсем нетрудно.

Не спешите доставать скульптурирующие палетки и стики - они вам не понадобятся. Подчеркивать скулы Линдси предлагает при помощи... нюдовой помады. Линдси использовала помаду из недавно запустившейся косметической линейки Prada Beauty (в оттенке Argile), но на самом деле для этих целей подойдет любая нюдовая помада, что есть в вашей косметичке. Она может быть матовой или с легким шиммером: главное, чтобы продукт был хорошо пигментированным и легко тушевался. Наносить помаду стоит на скулы, лоб и подбородок, причем Линдси настаивает на отказе от спонжей и кистей и использовании пальцев. Это помогает добиться более естественного эффекта, тем более, что от тепла рук продукт становится еще более податливым и отлично тушуется.

Главное преимущество такого контуринга в том, что он будет смотреться в любом макияже. Вы можете повторить бьюти-образ с показа Prada целиком: для этого вам понадобятся яркие тени и прозрачный блеск. Линдси призналась, что вместо последнего использовала обычную увлажняющую сыворотку из уходовой линейки Prada Beauty, однако для реальной жизни такой лайфхак не подойдет. Предназначенная для увлажнения сыворотка быстро впитается и макияж потеряет свой глянцевый блеск. Если такие бьюти-эксперименты вам не по вкусу, завершите макияж любым привычным вам способом: нанесите коричневые тени, добавьте стрелки или яркую помаду.

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