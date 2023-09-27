5 лучших цветов теней для женщин с голубыми глазами: мнение визажистов

Теплые землистые цвета

По мнению визажистки и создательницы собственного бренда декоративной косметики Эйми Карр, серо-коричневый, коричневый и бежевый цвета идеально подходят для голубых глаз, потому что привлекают к ним внимание. С ней согласна бьюти-экспертка Софи Миллер: "Землистые цвета способны усиливать естественную прохладу голубых глаз", - говорит она.

Нюдовые и розовые цвета

"Вы не ошибетесь, если выберите палетку с телесными или нейтральными оттенками", - уверена визажистка Азеша Рамчаран. Она считает, что такие тени создают неброский, приятный контраст и подчеркивают естественную красоту голубых глаз, и потому являются отличным выбором, если ты предпочитаешь "макияж без макияжа".

Фиолетовый

Фиолетовый цвет близок к синему, и потому его оттенки - отличный способ подчеркнуть голубые глаза, объясняет редактор бьюти- и лайфстайл-журнала для веганов Лиис Хайнла. С ней согласна Софи - по ее мнению, добавить глубины взгляду можно, нанеся мерцающий серебристый оттенок на внутренний уголок глаза, а затем растушевав мягкие лавандовые тени на веке.

Медный и оранжевый цвета

Как объясняет визажистка Эми Галлоуэй, эти цвета находятся напротив синего в цветовом круге Иттена и потому способны создавать с ним яркий и привлекательный контраст. "Чтобы подчеркнуть голубые глаза, попробуйте использовать медные тона на веке и более яркие оранжевые оттенки выше его складки", - советует она.

Синий

"Темно-синий, кобальт и ультрамарин добавляют макияжу монохромности", - говорит Азеша. Она считает, что оттенков синего достаточно, чтобы цвет считался универсальным - он может выглядеть и знойным, и свежим, и всё зависит лишь от того, какой образ ты хочешь создать. А Эйми добавляет, что синие тени - отличный вариант для женщин с холодным подтоном кожи, а усилить этот цвет можно, добавив к нему немного золота и серебра.

thevoicemag.ru