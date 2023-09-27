Янтарные ногти: так выглядит самый волшебный маникюр этой осени

Янтарный маникюр - это буквально ASMR в форме ногтей! На них так и хочется любоваться, медитируя на объем и переливы всех оттенков золотой осени. И чем холоднее будет за окном, тем актуальнее будет этот дизайн.

На самом деле этот нейл-арт не так прост, как может показаться на первый взгляд. В нем есть и отсылка к люрексу, и память о бархатных резинках для волос из нашего детства, и закаты, хранящие наши мечты... А вдохновлен он, конечно же, горячими трендами из соцсетей!

Ногти-янтарь - причудливая альтернатива более классическим для осени оттенкам маникюра: капризным бордовым тонам, полуночно-синему френчу и насыщенной лесной зелени.

Стилисты предлагают вспомнить о комфорте, и они правы! Именно янтарь на ногтях будет гармонично сочетаться с пушистыми шарфами и мягчайшими джемперами, укрывающими нас от непогоды.

Повторить такой нейл-арт несложно. Главное подобрать лак для желтовато-медовой основы и не забыть про мерцающий золотой или бронзовый топ. Если тебе не хватает объема, то можешь добавить еще и слой прозрачного глянцевого покрытия.

thevoicemag.ru