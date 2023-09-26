Стрижка-шторка — модный вариант каскада, который подойдет всем

Параллельно с трендом на разнообразные формы каре уже не первый сезон свою популярность не теряют разнообразные каскадные стрижки. Вы наверняка слышали о "животных" стрижках "лиса" и "бабочка", вдохновленных культовым сериалом "Друзья" стрижки Моники и Рейчел, а также "невидимой" стрижке и стрижке hush. Этой осенью на модную арену выходит еще одна стильная каскадная стрижка - "шторка".

Вы наверняка слышали о челке-"шторке". Это одна из классических форм, которая подходит любой форме лица и никогда не выходит из моды. Стрижка-"шторка" очень похожа на нее принципом исполнения, просто в ее случае каскад застрагивает большее количество волос. Основная зона стрижки - передняя часть волос у лица. Она стрижется под резким углом, чтобы пряди открывали лицо, подобно шторке. Если вам не нравится заметный каскад по длине, в целом, лесенку можно оставить только у лица. Хотя мы советуем все же добавить легкие "слои" и на остальной части волос: они добавят стрижке легкости и объема.

В укладке стрижка-шторка неприхотлива. Даже если вы решите просто высушить волосы естественным путем, они будут лежать отлично. Впрочем, совсем от укладки мы бы отказываться не рекомендовали. Наиболее эффектно каскадные стрижки смотрятся с легким прикорневым объемом и подчеркнутой текстурой волос. Если вы не любите горячие укладки или с трудом управляетесь с феном и щеткой-браш, попробуйте использовать крупные "бигуди-липучки". Этот метод укладки, который облюбовали еще наши мамы, снова набирает популярность прямо сейчас, а все благодаря своей простоте и эффективности. Одним словом, если вы давно хотели обновить имидж, а к ультрамодному каре пока не готовы, стрижка-"шторка" может стать для вас оптимальным решением.

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