1 октября 2023

1 октября 2023 15:52

Стилист назвал визуально омолаживающую стрижку

Бьюти-эксперт и стилист-имиджмейкер Сергей Матреничев назвал россиянкам стрижку, которая визуально омолаживает. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий комментарий публикует портал "А теперь внимание!".

По словам специалиста, зрительно убрать несколько лет поможет боб-каре, который подходит практически каждой женщине. "Очень часто для того, чтобы выглядеть стильно, молодо и привлекательно, мы рекомендуем стрижки на основе боб-каре. Их варианты могут выгодно подчеркнуть индивидуальные черты и скрыть недостатки", - пояснил он.

Данная прическа будет удачно смотреться как с челкой, так и без нее. "Она не требует много времени в укладке и очень красиво отрастает", - заключил эксперт.


Просмотров: 125

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Красота

6 мая 00:06

  • 2 597
Раскрыты секреты идеальных образов Кейт Миддлтон

Красота

3 февраля 11:47

  • 7 395
Как правильно ухаживать за кожей и определять её типы - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Красота

25 января 10:49

  • 8 888
Одеть белый халат и взять в руки шприц не значит, что вы врач - косметолог Севиндж Абдуллаева