Стилист назвал визуально омолаживающую стрижку

Бьюти-эксперт и стилист-имиджмейкер Сергей Матреничев назвал россиянкам стрижку, которая визуально омолаживает. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий комментарий публикует портал "А теперь внимание!".

По словам специалиста, зрительно убрать несколько лет поможет боб-каре, который подходит практически каждой женщине. "Очень часто для того, чтобы выглядеть стильно, молодо и привлекательно, мы рекомендуем стрижки на основе боб-каре. Их варианты могут выгодно подчеркнуть индивидуальные черты и скрыть недостатки", - пояснил он.

Данная прическа будет удачно смотреться как с челкой, так и без нее. "Она не требует много времени в укладке и очень красиво отрастает", - заключил эксперт.