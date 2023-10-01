Парикмахер рассказал об опасности сна с распущенными волосами

Парикмахер Джонатан Ван Несс рассказал об опасных последствиях сна с распущенными волосами. Как передает Day.Az, cоответствующая публикация появилась на ее странице в Tik-Tok.

По словам специалиста, это приводит к ломкости концов. "Если спать по восемь часов в сутки с волосами, прижатыми к теплу вашего тела и простыням, то возникает трение между ними", - объяснил он.

Чтобы избежать данной проблемы, Ван Несс посоветовал на ночь укладывать волосы в хвост с помощью шелковой резинки. При этом эксперт призвал не затягивать их очень туго, поскольку может возникнуть вероятность облысения. "Волосы не будут сильно путаться, а укладка феном продержится дольше", - заключил мужчина.