5 идей макияжа из 90-х, которые снова актуальны этой осенью

Мода циклична - это ни для кого не секрет. И доказательства ее цикличности мы находим каждый сезон. Причем речь идет не только о модных, но и о бьюти-трендах. Например, этой осенью прямиком из 90-х к нам вернулись сразу несколько тенденций макияжа. О том, как носить их сейчас, рассказываем ниже.

Коричневая помада

Коричневая помада была любимым продуктом всех звездных визажистов: ее использовали на подиумах, на красных дорожках и просто каждый день. Сейчас она вновь на пике популярности, и этому можно только порадоваться. Сейчас коричневые помады можно найти в самых разных оттенках и текстурах (от матовой до сияющей с шиммером) - они есть в ассортименте практически любого косметического бренда. Использовать помаду можно в качестве единственного акцента в минималистичном макияже или как часть яркого бьюти-образа.

Голубые тени

Практически все 2010-е синие и голубые тени провели в списке антитрендов, однако сейчас снова вернулись на модную арену. Это куда более универсальный продукт, чем может показаться на первый взгляд. С их помощью вы можете сделать полупрозрачный "джинсовый" макияж, в стиле 90-х, дополнив их черной подводкой и блеском для губ или воссоздать один бьюти-образов культовых киногероинь прошлого.

Помада с шиммером

Возвращение помады с шиммером лишний раз доказывает цикличность моды. За период 2010-х мы устали от бесконечных матовых текстур, так что блески для губ и сияющие помады снова оказались на модной арене. Присмотритесь к помадам нюдовых и розовых оттенков: они хорошо впишутся в любой макияж от повседневного до вечернего и создадут очень естественный эффект.

Блестящие тени

Frosting eyeshadow или просто тени с блестками - еще один актуальный тренд, вернувшийся к нам из прошлого. Для создания трендового макияжа используйте тени с глиттером среднего размера. Он не должен быть настолько мелким, чтобы создавать равномерное сияние, как в "глазированном" макияже, но и со слишком крупными блестками будет тяжело добиться нужного эффекта. Дополнить сияющие тени можно будет лишь тушью и блеском для губ, чтобы получить идеальный макияж в стиле 90-х.

Черный карандаш

Пожалуй, черный кайал никогда полностью не пропадал из наших косметичек - менялись лишь модные варианты его использования. В 2023-м году, как и в 90-е, мы снова будем полностью обводить черным карандашом глаза. Его можно растушевать в трендовые смоки или просто дополнить подводку тушью - вариантов масса. А вот губы в таком макияже лучше оставлять максимально естественными, иначе образ выйдет перегруженным.

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