Челка-«грубиянка»: Кэти Холмс показала идеальную стрижку на осень — вдохновляемся!

Мы уже много рассказывали тебе о самых модных челках этой осени. Этому тренду поддалась даже "королева классики" Кейт Миддлтон, которая недавно сделала стрижку с пушистыми слоями у лица в стиле секс-символа 70-х Фарры Фосетт.

Даже если ты десятилетиями не меняла имидж, но в этом сезоне не в силах унять желание наконец поддаться тенденциям и решиться на бьюти-трансформацию, возьми на вооружение еще один вариант трендовой челки.

Эту идею осенней стрижки нам подкинула Кэти Холмс. Актриса вышла в свет с длинной челкой, которая распадалась на две стороны и почти касалась ее глаз. Новая прическа мигом омолодила Кэти на несколько лет и поселила в ее глазах юность и задор.

Если ты уже задумала отправиться в парикмахерскую за челкой в стиле Холмс, то прими во внимание несколько важных вещей. Во-первых, такая стрижка эффектнее всего смотрится на обладательницах густых волос. В противном случае пряди у самого лица будут сбиваться в тонкие "сосули" и сильно распадаться.

Кому еще точно пойдет модная челка-"грубиянка"? Женщинам с круглой или квадратной формой лица. В этих случаях стрижка визуально вытянет его и приведет к идеальному овалу. Поможет длинная челка скорректировать и излишне широкие скулы - она деликатно сгладит острые углы и гармонизирует черты лица.

thevoicemag.ru