23 сентября 2023

23 сентября 2023 10:11

Челка-«грубиянка»: Кэти Холмс показала идеальную стрижку на осень — вдохновляемся!

Челка-

Мы уже много рассказывали тебе о самых модных челках этой осени. Этому тренду поддалась даже "королева классики" Кейт Миддлтон, которая недавно сделала стрижку с пушистыми слоями у лица в стиле секс-символа 70-х Фарры Фосетт. 

Даже если ты десятилетиями не меняла имидж, но в этом сезоне не в силах унять желание наконец поддаться тенденциям и решиться на бьюти-трансформацию, возьми на вооружение еще один вариант трендовой челки. 

Эту идею осенней стрижки нам подкинула Кэти Холмс. Актриса вышла в свет с длинной челкой, которая распадалась на две стороны и почти касалась ее глаз. Новая прическа мигом омолодила Кэти на несколько лет и поселила в ее глазах юность и задор. 

Если ты уже задумала отправиться в парикмахерскую за челкой в стиле Холмс, то прими во внимание несколько важных вещей. Во-первых, такая стрижка эффектнее всего смотрится на обладательницах густых волос. В противном случае пряди у самого лица будут сбиваться в тонкие "сосули" и сильно распадаться. 

Кому еще точно пойдет модная челка-"грубиянка"? Женщинам с круглой или квадратной формой лица. В этих случаях стрижка визуально вытянет его и приведет к идеальному овалу. Поможет длинная челка скорректировать и излишне широкие скулы - она деликатно сгладит острые углы и гармонизирует черты лица. 

thevoicemag.ru


Просмотров: 68

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Красота

6 мая 00:06

  • 2 511
Раскрыты секреты идеальных образов Кейт Миддлтон

Красота

3 февраля 11:47

  • 7 320
Как правильно ухаживать за кожей и определять её типы - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Красота

25 января 10:49

  • 8 821
Одеть белый халат и взять в руки шприц не значит, что вы врач - косметолог Севиндж Абдуллаева