От какао-пудры до бамукового блонда: эти 5 оттенков волос будут в тренде всю осень

Глубокая медь

Возвращение в моду роскошных медных оттенков мы наблюдаем примерно каждую осень. Однако в этом году колористы ушли подальше от классической желтизны к более глубоким тонам и красноватым бликам. В результате трендовое окрашивание напоминает яркий ковер из багряного клена, которым мы обычно любуемся под ногами.

Блики какао

Этот вариант окрашивания по достоинству оценят обладательницы волос средне- и темно-каштанового цвета. Для достижения такого эффекта пряди в "стратегически важных" местах делаются на несколько тонов светлее и теплее твоего натурального, из-за чего кажется, что шевелюру чуть припорошило какао-пудрой. Цвет волос крайне неприхотлив в уходе, визуально добавляет прическе объема и идеально подходит для осенних будней.

Сверкающий аметист

Осень - прекрасное время для экспериментов с необычными оттенками, далекими от твоего "родного". В этом сезоне колористы советуют обратить внимание на богатый фиолетовый, повторяющий переливающиеся грани драгоценного аметиста.

Такой цвет можно гармонично соединить с твоим естественным оттенком шевелюры с помощью техники балаяжа - так окрашивание можно сделать более насыщенным или, наоборот, приглушенным.

Вымытый блонд

Куда же мы в новом сезоне и без блонда? Если ты ищешь какой-то более прохладный и эффектный вариант, то остановись на этом необычном и будто вымытом цвете. Холодный пепельный оттенок идеально подойдет для того, чтобы этой осенью красиво заявить о себе.

Однако имей в виду, что для достижения нужного тона обесцвечиваться тебе, скорее всего, придется в несколько заходов - только так ты сможешь добиться кремового оттенка без какого-либо намека на естественную желтизну.

Бабмуковый блонд

Если же этой осенью ты ищешь более натуральные и приглушенные оттенки блонда, то делай ставку на его бамбуковую версию. Золотисто-бежевые блики будут смотреться в прическе очень дорого и выгодно добавят волосам дополнительного объема.

thevoicemag.ru