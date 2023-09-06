Самый модный макияж глаз: главные тренды осени-2023

Цветные ресницы

Для тех, кому надоела черная тушь, отличная альтернатива нашлась на показе Prada. На создание этого макияжа с тушью пастельных оттенков и накладными ресницами в тон у Пэт МакГрат и ее команды ушли долгие часы, однако мы советуем повторить макияж в его упрощенной версии - без накладных ресниц. Цветной туши, особенно если вам удастся найти достаточно пигментированный продукт, будет достаточно, чтобы создать модный яркий образ. Использовать тушь можно как единственный яркий акцент в макияже, а можно - добавить тени и подводку в тон. Получится эффектный образ на выход.

Пастель

Даже если цветные ресницы вам не по вкусу, макияж в пастельных тонах все равно стоит примерить. Пастель - не самый очевидный тренд для осенне-зимнего сезона, однако этот год стал исключением. Попробуйте ярко подвести глаза, как на шоу Victoria Beckham, или растушевать жидкие тени до состояния практически прозрачного покрытия - все зависит от ваших предпочтений и от того, насколько броский макияж вы хотите получить.

Металлик

Уже второй сезон "драгоценные" оттенки теней и подводок не покидают список главных бьюти-трендов. Этой осенью советуем присмотреться к продуктам, максимально правдоподобно воссоздающим блеск металла: лучше всего с этой задачей справятся жидкие тени и подводки. Их можно использовать в качестве небольшого акцента в уголке глаза, как у Chloé, или растушевать по всему веку, как у Chanel. Не забудьте подчеркнуть ресницы тушью для более выразительного взгляда.

Глиттер

Макияж с глиттером в этом году можно примерить, не дожидаясь Нового года. Простор для фантазии здесь огромен: полупрозрачные тени с мелким глиттером идеально подойдут на каждый день, а макияж с крупными блестками, как у Giambattista Valli, - превратит вас в главную звезду любой вечеринки. Важно: яркий глиттер на глазах требует минимализма от всех остальных составляющих макияжа, иначе образ выйдет перегруженным.

Без макияжа

Диаметрально противоположный прием продемонстрировали визажисты Mark Fast: яркие губы и полное отсутствие макияжа глаз. Впрочем, губы совсем не обязательно красить черным - главное, чтобы на ваших глазах не было ни капли макияжа. И речь идет не о естественном нюде с коричневой подводкой и едва заметным затемнением складки века - косметики не должно быть вообще никакой. Так что если вы не в настроении краситься или просто не успеваете это сделать - не переживайте, вы в тренде.

Графичные стрелки

Стрелки - один из тех элементов макияжа, который остается актуальным всегда, вне зависимости от смены трендов. Тем не менее, даже они подвержены влиянию тенденций. Например, этой осенью визажисты предлагают нам носить четкие, графичные и очень длинные стрелки. Классический гламур Versace или готика Rodarte - вариантов исполнения макияжа великое множество. Как и в случае с глиттером, такие стрелки лучше оставить центральным элементом в макияже, чтобы образ оставался гармоничным.

Смоки

Еще один макияж из категории "бессмертной классики" - смоки-айс. Это лучший способ подчеркнуть цвет глаз и сделать их более выразительными. Классика в черно-серых тонах, более теплый вариант в оттенках коричневого или вовсе яркие смоки в любых цветах, что вам понравятся - вариантов много. Советуем попробовать объединить эту тенденцию с трендом на металлик и добавить к привычной "дымке" немного блеска, как на шоу Etro.

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