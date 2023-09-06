Иллюзия густоты: 3 самые выгодные осенние стрижки для тонких волос

Думаешь, что тебе не повезло с тонкими от природы волосами? Попробуй взглянуть на эту данность под другим углом. Такие локоны, в отличие от густой копны, легко поддаются горячей укладке и не требуют большого количества средств для стайлинга. В остальном парикмахеры и стилисты уже все продумали за нас. Рассказываем, как в разы увеличить объем волос с помощью хитрых стрижек-обманок!

Боб или лоб

Лучше всего густоты шевелюре добавляют короткие стрижки и прически на среднюю длину. Боб, миди, пикси, удлиненное каре, микси - словом, тебе действительно есть из чего выбрать! Челка самого разного калибра и формы в этом случае только украсит: она создаст иллюзию объема у лица.

Слои

Многослойные стрижки большего всего подойдут обладательницам вьющихся и тонких локонов - они незаметно добавят им объема и текстуры. Добиться похожего эффекта можно и на прямых волосах, однако в этом случае стоит быть осторожнее. Из-за слишком плотного наслоения по длине концы могут смотреться "бедно".

Челка Бардо

Пышная челка на две стороны в стиле секс-символа 60-х Брижит Бардо помогает хитро добавить объема прическе спереди. Однако если волосы у тебя не только тонкие, но и редкие, подумай о соблюдении баланса. Важно не выделять для челки слишком много прядей, чтобы не потерять визуальную густоту на затылке или по бокам.

Также придется всегда держать челку Бардо в идеально чистом состоянии - в противном случае она будет выглядеть плоской и сальной, а это уже явно не про объем и красоту!

thevoicemag.ru