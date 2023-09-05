3 способа сделать модный пучок: идеи с подиумов

Пучок - одна из самых популярных причесок в мире. Он прост в исполнении, удобен в носке, а еще - идет всем без исключения. В грядущем осенне-зимнем сезоне пучки опять в списке главных трендов: в самых разных вариациях эти прически мы увидели на показах практически каждого крупного бренда. Вот 3 идеи пучков с подиумов, которе стоит повторить в этом сезоне.

Гладкий низкий пучок

Гладкие прически - главный хит этой осени. Распущенные волосы, хвост или коса - все это превратится в самую модную прическу сезона, если добавить немного геля для волос. Пучки не стали исключением: на шоу Saint Laurent модели выходили на подиум с гладко зачесанными назад и собранными в низкий пучок волосами. Такая прическа чем-то напоминает популярный весной "пучок балерины", но выполненный в более роскошной манере. Эта прическа идеальна для тех случаев, когда вам нужно выглядеть безупречно в течение всего дня: утром тщательно зафиксируйте волосы при помощи геля, и можете не переживать за сохранность прически до самого вечера.

Пучок с прямым пробором

Более романтичный вариант популярной прически мы увидели на шоу Zimmermann. Этот пучок хорошо подходит всем, а еще - очень прост в исполнении. Если длина волос позволяет, собирайте пучок на средней высоте, если нет - размещайте его на затылке. Удержать пучок могут помочь самые разные аксессуары для волос: с крабиком образ выйдет более повседневным и расслабленным, а невидимки или французская шпилька - более романтичным и торжественным. Волосы у лица можно полностью убрать назад, а можно выпустить пару прядей. Они придадут прическе небрежный шик, который так любят француженки.

Небрежный пучок

Еще одна разновидность прически, которую мы часто замечали на подиумах в этом сезоне, - небрежный пучок. Сделать его предельно просто: для этого вам сначала потребуется собрать волосы в хвост на любой удобной вам высоте. Используйте тонкую резинку, максимально подходящую по цвету к вашим волосам: в прическе она не должна быть видна. Затем скрутите хвост жгутом и сформируйте пучок, оставляя его кончик свободным, как у моделей на показе Ferragamo. Затем закрепите его невидимками или, если хотите добавить дополнительный элемент в прическу, крабиком. Кстати, эту прическу можно носить абсолютно с любым пробором: прямым, косым или зачесывая все волосы назад.

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