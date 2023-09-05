Самые модные укладки осени-2023: тренды с подиумов

"Без укладки"

Вслед за макияжем "без макияжа" на модную арену пришли укладки "без укладки". Модели выходили на подиумы, будто миновав стилиста по волосам и оставив все "как есть" после пробуждения. Впрочем, чтобы получить действительно модную укладку "без укладки", недостаточно просто не расчесываться. Как минимум, вам понадобятся средства для придания текстуры и прикорневого объема, чтобы волосы не "прилипали" к голове. Волосы стоит сушить феном при помощи диффузора или просто взъерошивая их пальцами. Пряди у лица можно заколоть заколками или оставить волосы полностью распущенными.

Гладкая укладка

Пожалуй, самый эффектный и практичный тренд сезона - гладкие укладки. Таким образом можно уложить волосы любой длины и густоты, не сомневаясь в том, что укладка сохранит свой вид на протяжении всего дня. Короткие волосы можно просто зачесать назад или на косой пробор, используя большое количество геля для волос, длинные - можно оставить распущенными или собрать в хвост на макушке. Простой и эффектный способ открыть лицо и выделить его черты.

Прямой пробор

В прошлых сезонах большей популярностью пользовались укладки с косым пробором, а этой осенью стилисты решили "делить" волосы ровно пополам. С прямым пробором модели носили и укороченные бобы, и стрижки средней длины и даже афрокудри. Вам понадобится только расческа с мелкими зубчиками: она позволит легко разделить волосы. Закрепить прическу можно лаком легкой фиксации, который не склеит волосы. Основную длину при это можно уложить в легкие волны или оставить в натуральном виде.

Небрежные волны

Летом все укладывали волосы в мелкие упругие кудряшки, как у Кэрри Брэдшоу, а осенью им на смену пришли крупные небрежные локоны. Их можно сделать при помощи горячего инструмента, стайлера, а при наличии сноровки - даже используя фен и круглую щетку-браш. Не забудьте зафиксировать специальным средством, которое не будет склеивать и утяжелять локоны, и нанести спрей или мусс для объема у корней. Ну а если вы счастливая обладательница вьющихся волос - просто высушите их при помощи диффузора и крема для формирования естественных локонов.

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