Самые модные тени для век: главные тренды осени-2023

Мы продолжаем знакомить вас не только с модными, но и с бьюти-трендами нового осенне-зимнего сезона. На очереди после самых модных стрижек и оттенков помад - тени. Рассказываем, какими из них стоит обзавестись, чтобы сделать самый модный макияж глаз.

Металлик

Металлик - большой тренд осенне-зимнего сезона. Если облачаться в него с ног до головы, как советуют многие дизайнеры, вы пока не готовы, начните с макияжа глаз. Плотно нанесенные жидкие тени, как на показе Chloé, позволят добиться эффекта "жидкого металла", а если их тщательно растушевать и дополнить черной подводкой, как у Chanel, получатся дерзкие гранжевые смоки. Оттенок выбирайте любой - главное, чтобы он был металлическим. Если золото и серебро кажутся слишком скучными, присмотритесь к цветным опциям.

Глиттер

Глиттер традиционно появляется в нашем макияже ближе к новогодним праздникам, однако в этом осенне-зимнем сезоне начинать носить его можно уже в сентябре. На выход попробуйте повторить макияж с показа Giambattista Valli с использованием крупных блесток, а на каждый день - используйте тени с мелким глиттером. Дополнить такой макияж будет достаточно прозрачным блеском для губ и тушью, чтобы тени оставались главным элементом образа.

Пастель

Если глиттер и металлик - для вас слишком ярко, этот тренд точно придется вам по вкусу. Пастельные оттенки - не самый очевидный выбор для осенне-зимнего сезона, чаще мы носим их весной. Однако в этом сезоне они на пике популярности: используйте их в качестве акцента, как у Victoria Beckham, или просто растушуйте по всему подвижному веку. Можно комбинировать несколько понравившихся оттенков, а можно сделать монохромный макияж. Здесь все зависит от вашей фантазии.

Прозрачный шиммер

Вариант для минималистов, которые хотят чего-то более интересного, чем привычный макияж "без макияжа". Мельчайший шиммер в полупрозрачном продукте (идеально, если тени будут жидкими) придаст векам красивое сияние, но при этом останется практически незаметным. Макияж можно будет дополнить графичными стрелками, а можно оставить только тени. Идеальный вариант для нежного повседневного макияжа.

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