Баббл-каре — модная стрижка, которую стоит попробовать прямо сейчас

Каре, однозначно, - самая модная стрижка последних нескольких сезонов. Конечно, на модной арене всегда остаются трендовые альтернативы для тех, кто не готов расставаться с длинными локонами, однако если вы приняли решение сменить имидж, лучшим выбором остается боб. Тем более, что у него постоянно появляются все новые и новые вариации, среди которых можно с легкостью отыскать ту, что впишется в ваш индивидуальный стиль. Одна из разновидностей классической стрижки, которая станет популярной этой осенью, - баббл-каре или "каре-пузырь". Рассказываем, что отличает эту стрижку от остальных, кому она пойдет и как ее правильно носить и укладывать.

Принцип стрижки кроется в ее названии: баббл-каре должно иметь округлую форму, напоминающую пузырь. Она достигается при помощи двух факторов - стрижки и укладки. Особая техника стрижки с очень тонкими, буквально "невидимыми" слоями "приподнимает" волосы, создавая дополнительный объем и придавая им правильную форму. При этом, длину каре вы можете выбрать сами: конечно, классический баббл-боб до подбородка будет более "круглым", но опции до середины или даже нижней трети шеи будут выглядеть не менее стильно.

Укладывать баббл-боб несложно, есть всего лишь два правила. Во-первых - очень объемные корни. Запаситесь специальными муссами и спреями для объема и обязательно укладывайте волосы на большую круглую щетку-браш. Каждую высушенную горячим воздухом прядь необходимо обязательно обдавать холодным воздухом: он закрепит результат. Еще один вариант - укладка "по-старинке" на круглые бигуди большого диаметра. Они сейчас набирают особую популярность. Во-вторых, кончики вашего каре всегда должны смотреть внутрь - это сделает его еще более похожим на круглый "пузырь". Здесь вам пригодятся специальные средства для укладки, которые зафиксируют волосы в нужном положении, но не склеят и не утяжелят их.

thesymbol.ru