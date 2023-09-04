Увеличивает глаза и «поднимает» нависшее веко: этот вирусный макияж из TikTok самый модный прямо сейчас

TikTok - главный кладезь полезных бьюти-советов. Пользователи соцсети ежедневно придумывают новые лайфхаки, которые выводят макияж на новый уровень или просто облегчают его выполнение. Если лифтинг при помощи румян и "коктейль" из туши вы уже усвоили, предлагаем вашему вниманию новый лайфхак - "реверсивную подводку". Этот бьюти-прием "открывает" глаза и идеально подходит для обладательниц нависшего века. Рассказываем, в чем преимущества такого макияжа и как его повторить.

При нависшем веке уголки глаз часто визуально опущены вниз, что делает взгляд более тяжелым, а сами глаза - меньше. И классический метод рисования стрелок или просто нанесения подводки по верхнему ресничному контуру часто лишь усугубляет ситуацию, делая взгляд еще "тяжелее". Новый лайфхак из тикток поможет получить идеальный макияж: будь то смоки, сложные графичные стрелки или просто аккуратно подведенные глаза. С "реверсивной подводкой" глаза будут выглядеть визуально больше, а взгляд - распахнутым.

Если вы хотите сделать макияж с использованием теней, сначала нанесите их привычным способом. Среди рекомендаций - только тушевка по направлению к виску. Это обеспечит минимальный, но все же заметный эффект лифтинга. Теперь переходим к подводке. Главное отличие "реверсивного" способа от обычного в том, что работать мы будем с нижним ресничным краем. В классическом варианте направляющая стрелки - продолжение верхней линии роста ресниц, а в "реверсивном" - направляющую необходимо провести, как продолжение нижней. Если решите растушевать подводку, делайте это аккуратно и не спускайтесь слишком низко: может получиться эффект "синяков" под глазами. Теперь аккуратно прокрасьте верхнюю линию роста ресниц, не выходя за ее пределы, нанесите тушь и завершите макияж на свое усмотрение. Если решите дополнить макияж заметными стрелками, ориентируйтесь на линию, которую провели от нижнего века: все дополнительные линии должны быть параллельны ей.

thesymbol.ru