Овальные ногти - главный хит осени

Овал - классическая форма ногтей, которая этой осенью будет на пике популярности. От "миндаля" ее отличают более округлые и мягкие кончики, придающие ногтям элегантный и гламурный вид в одном флаконе.

Преимуществ такой женственной формы не счесть. Во-первых, овал лучшим образом подчеркивает твои женственность и нежность. Во-вторых, он одинаково хорошо смотрится на коротких и длинных ногтях. В-третьих, это лучшая форма для ногтей, склонных к ломкости: благодаря сглаженным краям маникюр не пострадает во время уборки в доме или из-за других повседневных дел.

Почему еще этой осенью тебе захочется запилить ногти под овал? Потому что эта форма универсальна для любого дизайна: будь то классический нюд без лишних деталей, либо тот же причудливый френч в ярких оттенках. Украшай кончики и лунки, экспериментируй с палитрой осенних лаков и пробуй самые необычные сочетания форм и цветов.

Если ты делаешь маникюр дома, а не в салоне, главное не перестараться и не превратить овал в более острый "миндаль". Смягчи края ногтей округлыми движениями пилки и следи за тем, чтобы кончик ногтя был чуть длиннее боковых сторон. Овал можно сделать более или менее выраженным - все зависит от того, как энергично ты работаешь пилкой.

thevoicemag.ru