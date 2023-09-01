3 ежедневные привычки, которые превращают тебя в старушку: откажись от них немедленно!

Не хочешь через 10 лет жалеть, что сделала недостаточно для сохранения своей молодости? Тогда не пренебрегай регулярным уходом, а также следи за своими базовыми привычками, которые могут незаметно и по чуть-чуть воровать твою красоту. Вот 3 вещи, от которых тебе точно стоит отказаться, чтобы раньше времени не превратиться в старушку.

Ты пользуешься жесткими ватными дисками

Отучи себя от привычки тереть глаза и смывать макияж жесткими ватными дисками. Так ты только растягиваешь и без того тонкую кожу вокруг глаз и провоцируешь образование "гусиных лапок".

Ты поднимаешь брови при использовании туши

Эта привычка есть почти у всех девушек. Часто мы делаем это машинально, даже не задумываясь, что таким образом закладываем поперечные морщины на лбу. Не хочешь потом закалывать лоб-гармошку ботоксом? Тогда осекай себя каждый раз, когда брови собираются "взлететь" наверх при первом соприкосновении щеточки с волосками.

Ты смотришь на телефон сверху вниз

В таком положении на шее формируются некрасивые кольца Венеры, которые предательски выдают возраст женщины даже при идеально гладком лице. В числе побочек такой привычки также второй подбородок, брыли и холка на шее. Чтобы все это не стало твоей реальностью, старайся держать смартфон на уровне глаз.

thevoicemag.ru