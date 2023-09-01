1 сентября 2023

1 сентября 2023 12:54

Забудьте про крабики: главный аксессуар для волос — бант

Модель после показа Sandy Liang осень-зима 2023/24

Прямо сейчас "тихая роскошь" остается главной тенденцией на модной арене. Однако главная не равно единственная. Перманентное желание выглядеть "дорого "захватило не всех, так что параллельно с "тихой роскошью" большой армией поклонников обзавелись и другие "эстетики": не сдающий позиций балеткор, "стиль кокетки" и regencycore, отсылающий нас к моде эпохи Регентства. Все эти, казалось бы, не особо связанные между собой тренды объединяет один элемент - банты. И этой осенью их будет много не только на одежде, но и в бьюти-образах. 

Simone Rocha осень-зима 2023/24

Sandy Liang осень-зима 2023/24

Популярность бантов в качестве аксессуаров для волос взлетела после последнего Met Gala, посвященного Карлу Лагерфельду: в самых разных вариациях гостьи бала использовали черный бант, который всегда носил Кайзер, а их многочисленные поклонники, тут же подхватили тренд. Немало бантов мы увидели и в бьюти-образах на показах сезона осень-зима 2023/24. Банты всех видов и размеров украшали прически моделей на шоу Sandy Liang: это мог быть один огромный бант, напоминающий фату, или десятки маленьких бантиков из атласной ленты, завязанных по всей длине волос. Обе прически, кстати, совсем нетрудно повторить: банты будут отлично смотреться на волосах любой длины и текстуры. Simone Rocha пошли дальше и решили использовать банты не только в прическах, но и в макияже моделей, поместив их под глазами. Вариант, конечно, не самый применимый для реальной жизни, но смотрится он безусловно эффектно. 

Susan Fang осень-зима 2023/24

Главное преимущество этого тренда - в его универсальности и простоте. Вы можете использовать заколки с декоративными бантами, а можете просто купить отрез ленты в любом швейном магазине и создать свой уникальный аксессуар всего за пару минут. Банты здорово украсят не только распущенные волосы, но и разнообразные прически: например, хвост или популярную в этом сезоне "мальвинку". Если вы умеете и любите плечти разнообразные косы, попробуйте украсить их бантами, как на шоу Susan Fang. Такая деталь добавит образу женственности и романтичности, даже если на вас простое комбо из джинсов и футболки. 

Simone Rocha осень-зима 2023/24

Sandy Liang осень-зима 2023/24

thesymbol.ru


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