В стиле «тихой роскоши»: 4 идеи макияжа, которые будут актуальны всегда

Тренды стремительно меняются, однако среди них всегда живет бессмертная классика, не теряющая своей актуальности никогда. Причем касается это не только модных, но и бьюти-тенденций. Существуют вечно актуальные стрижки, укладки, маникюр и, конечно же, макияж. О 4 идеях последнего, которые никогда не выйдут из моды, рассказываем ниже.

"Без макияжа"

Макияж "без макияжа", как и естественная красота в целом, никогда не утратит своей актуальности. Конечно, вы можете просто нанести увлажняющее средство и SPF и отправиться на делам, однако легкий макияж сможет выгодно подчеркнуть красоту лица, при этом оставаясь практически незаметным. Все, что вам понадобится: точечно замаскировать несовершенства консилером (если этого недостаточно, нанесите легкий тон на все лицо), уложить брови при помощи туши или прозрачного геля, слегка подчеркнуть ресницы и контур губ при помощи нюдового карандаша. Подробную инструкцию ищите здесь.

Стрелки + красная помада

Классика на все времена, подходит всем и никогда не выходит из моды. Такой макияж придется весьма кстати днем: например, здорово дополнит офисный образ с брючным костюмом или платьем-футляром. Вечером он будет смотреться все так же уместно, вне зависимости от того, куда вы отправляетесь: на свидание, в театр или на вечеринку. Самое главное здесь - подобрать правильный оттенок красного, который будет хорошо гармонировать с вашим тоном кожи и цветом глаз. А чтобы помада идеально выглядела и долго держалась, используйте нашу инструкцию.

Персиковые румяна

При выборе румян мы куда чаще обращаем внимание на розовые опции, хотя ключ к действительно вневременному образу в эстетике old money лежит совсем в другом оттенке - персиковом. Его для своей свадьбы выбрала признанная икона стиля "тихой роскоши" София Ричи, хотя в повседневной жизни он пригодится ничуть не меньше. Чтобы не перегружать образ, повторите все этапы макияжа "без макияжа" из первого пункта, а затем нанесите румяна на яблочки щек и на скулы - это обеспечит дополнительный лифтинг-эффект. Персиковый оттенок румян можно поддержать при помощи полупрозрачных теней этого же оттенка и помады с не матовым финишем.

Стрелки + нюд

Если стрелки в паре с красной помадой кажутся вам слишком ярким выбором на каждый день, оставьте только стрелки. Они должны быть аккуратными, не слишком широкими и длинными и идеально подходить для вашей формы глаз. Например, для нависшего века лучше использовать специальную технику - о ней мы рассказывали здесь. Дополнить стрелки будет достаточно тушью для ресниц и нюдовой помадой, а также - слегка пройтись по скулам бронзером, чтобы придать лицу более отдохнувший вид.

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