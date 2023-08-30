30 августа 2023

30 августа 2023 16:45

Самые модные стрижки осени 2023 - очень и очень короткие

Gucci осень-зима 2023/24

Мы продолжаем изучать показы сезона осень-зима 2023/24 в поисках не только модных, но и бьюти-трендов. На очереди - стрижки. Звание главного хита по-прежнему удерживает боб (десятки его вариаций, возникающих едва ли не каждую неделю), однако мы обратили внимание на еще один заметный тренд - очень и очень короткие стрижки. Гарсон, пикси, микси, teddy boy и множество других разновидностей "мальчишеских" стрижек заполонили подиумы. Рассказываем, как выглядят самые модные из них. 

Burberry осень-зима 2023/24

Alberta Ferretti осень-зима 2023/24

Существует распространенное (и совершенно ошибочное) мнение, что короткая стрижка лишает свою обладательницу женственности и элегантности. На деле же, она открывает лицо, подчеркивает его черты, а также линии шеи и ключиц, делая образ более изысканным. Наглядный пример - показ Saint Laurent. Одетые в исключительно женственные узкие юбки, плечистые пиджаки и остроносые лодочки модели с короткими стрижками смотрелись удивительно утонченно. То же самое можно сказать про моделей на шоу Isabel Marant, Prada, Brandon Maxwell и Balmain. 

С короткой стрижкой у вас остается достаточно большой простор для фантазии, ведь даже волосы небольшой длины можно укладывать самыми разными способами. Один из наиболее трендовых в этом сезоне вариантов - гладкая прическа, хотя вы можете использовать средство для текстуры, чтобы создать более "хулиганский" гранжевый эффект. А если ваши волосы от природы вьются, на помощь придет средство для формирования и фиксации естественных локонов. 

Saint Laurent осень-зима 2023/24

Вариаций коротких стрижек существует великое множество - с челкой и без, выполненные при помощи машинки или, наоборот, с удлиненными волосами в районе висков и затылка. Идеальной формулы для всех не существует, так что если вы решитесь на такие кардинальные изменения во внешности, советуем выбрать несколько отличающихся друг от друга референсов и проконсультироваться со своим мастером. Он сможет подсказать, какой из всех вариантов больше всего подходит вашему типу волос и форме лица. Несколько идей с подиумов уже ждут вас в галерее ниже. 

Prada осень-зима 2023/24

Brandon Maxwell осень-зима 2023/24

Miu Miu осень-зима 2023/24

Balmain осень-зима 2023/24

Valentino осень-зима 2023/24

thesymbol.ru


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