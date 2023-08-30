На случай важных переговоров: 6 вопросов, которые надо задать во время стрижки

Однако многие профессионалы не дают советов, если о них не просят - вот чем тебе надо поинтересоваться, чтобы получить исчерпывающую информацию, которая позволит сохранить роскошный вид волос.

В каком состоянии мои волосы и кожа головы?

Парикмахер Дана Каскетта предлагает попросить стилиста оценить состояние твоих волос и кожи головы по пятибалльной шкале. "Это даст мастеру удобный повод обсудить тему здоровья волос, которую многие игнорируют, - говорит Дана. - Вам не только помогут понять, какие проблемы существуют, но и порекомендуют процедуры и продукты, которые помогут с ними справиться".

Какая стрижка подойдет к форме моего лица?

"Легко принести фотографию супермодели и попросить сделать вам такую же прическу. Однако если у вас и у девушки со снимка разная форма лица, вы уйдете разочарованными", - объясняет звездная стилистка по волосам Жюстин Маржан. Она рекомендует всегда учитывать свои особенности, а если ты не знаешь, как их обыграть, то спрашивать советы у мастера - профессионал поможет сделать правильный выбор.

Какой цвет волос лучше всего дополнит тон моей кожи в этом сезоне?

Дана советует не забывать, что оттенок нашей кожи меняется от сезону к сезону, и это надо учитывать: вместо того, чтобы выбрать привычную краску, уточни у парикмахера, какой цвет волос подойдет к твоему летнему загару.

Как часто мне надо мыть голову?

"Почти все женщины знают, что не стоит пользоваться шампунем каждый день, однако немногие из них в курсе, как редко это можно делать именно им. Не упускайте случая получить профессиональную рекомендацию у своего парикмахера", - говорит Дана.

Какими продуктами и инструментами надо пользоваться, чтобы сохранить вид стрижки?

"Прискорбно выйти из салона с волосами своей мечты и потерять их после первого же мытья", - считает Маржан. Она советует обращать внимание на то, как стилист укладывает волосы, и спрашивать, какие инструменты и средства понадобятся, чтобы повторить это дома, а еще лучше - сразу рассказать, чем ты обычно пользуешься и сколько времени тратишь на укладку, чтобы мастер учел это, предлагая тебе стрижку.

Когда мне надо стричься следующий раз?

"Важно заранее узнать, как часто вам нужно будет посещать салон. Ваш внешний вид должен соответствовать вашему образу жизни и бюджету, поэтому обязательно обсудите свои возможности с мастером - он внесет в стрижку или окрашивание коррективы с учетом особенностей вашего графика", - говорит Каскетта.

thevoicemag.ru