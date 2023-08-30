Броский минимализм - 10 идей двухцветного французского маникюра

Розовый и... розовый!

Этот нейл-дизайн не останется незамеченным: оба оттенка лака очень похожи, и контраст между ними создается исключительно благодаря матовой и глянцевой поверхностям.

Но не только розовый

Тот же прием отлично работает с черным лаком - этот маникюр очень эффектен и отлично подойдет для осени, которая наступит всего через несколько дней.

Лимон и лайм

Хочешь продлить летний сезон? Тогда обрати внимание на этот жизнерадостный и яркий дизайн: зеленый и желтый отлично сочетаются друг с другом, когда речь идет о цвете ногтей.

Классический осенний

Если ты ищешь идеальный осенний маникюр, то присмотрись к этому - он включает в себя теплые цвета, которые ассоциируются у нас с этим временем года.

Омбре

Этот двухцветный френч наглядно показывает, что два совершенно разных оттенка могут идеально дополнять друг друга. Всё дело в деталях - гармоничным этот дизайн делает эффект омбре, объединяющий два цвета.

Электрик

Не готова прощаться с летом? Пусть напоминанием о нем станут яркие кораллово-манадриновые ногти!

Красные кончики

Любишь привлекать к себе внимание? Тогда тебе точно понравится этот смелый "вампирский" дизайн, который просто невозможно не заметить!

Хром и лаванда

Переливающиеся радужные кончики отлично подчеркнут базовый цвет, который ты выберешь - пусть сегодня это будет лавандовый, завтра - аквамариновый, послезавтра - любой другой, который ты любишь.

Серебро

Это сочетание подойдет для любой ситуации - маникюр будет уместен и днем в офисе, и вечером в ночном клубе.

Пастельный френч

К чему довольствоваться двумя цветами, если можно использовать пять?

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