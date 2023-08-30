Как сделать волосы гладкими и шелковистыми без утюжка: 9 советов голливудских экспертов

Волосы, словно у моделей в рекламе - шелковистые, ультрагладкие, сияющие... Кажется, что в реальной жизни такого не бывает, правда? Обрадуем тебя: тебе это действительно только кажется. На самом деле при определенных усилиях добиться такого лоска вполне реально. Но да, тебе придется немного "заморочиться". Сейчас все расскажем!

Выбирай шелк

Гладкие волосы начинаются с прекрасного сна - в буквальном смысле. Волосы выглядят тусклыми, если чешуйки на внешнем слое волоса (кутикуле) лежат неровно. Сон на шелковой (подойдет и атласная или из тенсела) наволочке поможет уменьшить трение, и чешуйки не будут травмироваться.

Изучай составы

Если у тебя проблемные локоны, то придется смотреть на упаковку немного внимательнее. В некоторых случаях сульфаты и спирты могут обезвоживать пряди. Кроме того, лаки для волос и солевые и текстурирующие спреи могут визуально матировать локоны. Подумай, о таком ли эффекте ты мечтаешь, используя стайлинг.

Следи за... всем!

Волосы могут потерять мягкость и эластичность по разным причинам. Это может быть что угодно: от качества воды до воздействия ультрафиолета или влажности воздуха.

А еще у тебя дома может быть слишком жесткая вода! Поэтому не забывай о смягчающих кондиционерах и "несмывашках", и локоны всегда будут выглядеть классно.

Попробуй глубокое кондиционирование

В своем желании помочь волосам с помощью уходовых средств важно их не утяжелять. Ищи продукты, которые будут одновременно питать локоны и удерживать в них влагу. Такие экспресс-средства достаточно использовать раз в неделю - так избежишь перегруза.

Используй полотенце из микрофибры

Кондиционер, который ты используешь в душе, разглаживает волосы, но этого недостаточно. Многие люди быстро (и, возможно, грубо) высушивают волосы традиционным хлопковым полотенцем, что приводит к повреждению кутикулы. Вместо этого нужно аккуратно промокнуть лишнюю влагу. Подумай о полотенце из микрофибры, которое будет впитывать воду, не вредя при этом прядям.

Избегай горячей укладки

Инструменты для термоукладки высушивают волосы, разрушают кутикулу, делают локоны грубыми, хрупкими и ломкими. Если есть возможность уменьшить температуру - снижай ее.

Используй термозащиту

Выделяем отдельно, чтобы ты точно запомнила: не призываем тебя выбросить фен, утюжок и все остальные бьюти-девайсы, но напоминаем о необходимости термозащиты!

Используй несмываемый уход

Обожаем "несмывашки"! Они не только придают зеркальный и дорогой блеск волосам, но и удерживают влагу в локонах на несколько дней. То есть это не просто маскировка, но еще и уход!

Попробуй салонный уход

Если твои волосы объективно сильноповреждены, то сходи в салон на специальные восстанавливающие процедуры. Это быстрый способ быстро добиться шелковистых и гладких волос. Домашний же уход поможет пролонгировать результат.

thevoicemag.ru