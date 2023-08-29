Модные оттенки губной помады осень 2023

Подготовку к новому сезону стоит начинать с изучения трендов. И это касается не только модных, но и бьюти-трендов. В первую очередь советуем обратить внимание на трендовые оттенки помады, ведь именно этот продукт позволяет за считанные секунды сделать эффектный макияж. Мы внимательно проанализировали показы сезона осень-зима 2023/24 и выбрали 5 оттенков губной помады, которые стоит примерить.

Алый

Алый - один из главных цветов этого сезона. Почти в каждой коллекции нашлось по паре ярко-красных платьев, а многие модные дома и вовсе предложили носить актуальный оттенок в виде тотал-луков. Если к такому количеству красного в образе вы пока не готовы, поддержать тренд можно при помощи помады, как на шоу David Coma. Она может быть с матовым или сатиновым финишем, с теплым или холодным подтоном - выбирайте оттенок, исходя из своих предпочтений. Днем носите алую помаду в качестве единственного цветового акцента в макияже, а на выход - добавьте графичные стрелки.

Черный

Готика уверенно держится в списке основных бьюти-трендов, и не только в маникюре, но и в макияже. Конечно, черная помада едва ли станет хорошим выбором на каждый день, зато весьма кстати придется на вечеринке, особенно, если вы подберете подходящий образ (для этого вдохновитесь показом Rodarte). В отличие от других помад, которые мы часто носим с трендовым эффектом "зацелованных губ", черная помада требует очень четкого контура. Так что носить такой макияж советуем лишь в том случае, если вы будете готовы регулярно его поправлять.

Нюд

Для тех, кто не привык ярко красить губы, нашелся более минималистичный, но не менее актуальный тренд - нюдовая помада. В этом сезоне она должна быть максимально приближена к тону губ: идеальный пример замечен на шоу Chloé. Забудьте о слишком бежевых или слишком коричневых оттенках - эта помада должна быть практически незаметна на губах. Такой оттенок здоров впишется в макияж "без макияжа", а также позволит сделать акцент на глазах.

Бордовый

Если алый цвет кажется вам слишком ярким, присмотритесь к его более глубокой, благородной версии - бордовому. Это классика, которая никогда не выходит из моды и подходит абсолютно всем, если правильно подобрать оттенок. Бордовая помада будет здорово выглядеть в качестве самостоятельного акцента или в паре со стрелками, как на шоу Dolce&Gabbana.

Розовый

Еще один трендовый оттенок сезона - розовый. Только это уже не Barbie Pink, от которого мы заметно устали за последние полгода, а более глубокий и спокойный оттенок с лиловым отливом. Он позволит сделать в меру яркий акцент на губах и будет смотреться уместно в любой ситуации. "Поддержать" розовый цвет в макияже можно при помощи румян, как на шоу Giorgio Armani.

thesymbol.ru