Shadow hair - окрашивание с натуральным эффектом

Если вы решили изменить цвет волос, но никак не можете определиться с оттенком, вдохновение можно найти в самых разных источниках. Изучить список главных трендов, вдохновиться фотографиями инфлюенсеров или любимых знаменитостей. Среди последних наше внимание привлекла Анджелина Джоли. Мы не раз видели актрису со светлыми волосами, правда это было в кино. Недавно звезда решила примерить блонд и в реальной жизни, но выбрала для этого очень эффектный способ окрашивания - shadow hair. Этот тренд идеален для тех, кто хочет попробовать осветлить волосы, но не готов к классическому блонду, или для тех, кто просто не может определиться - shadow hair позволяет совместить темные и светлые оттенки. И сделать это гораздо мягче и естественнее, чем, например, в окрашивании umbrella.

Окрашивание shadow hair подойдет всем, поскольку оно не затрагивает корни и оставляет часть волос в их натуральном оттенке. Несмотря на то, что концы волос в этом окрашивании преимущественно светлые, не стоит путать его с омбре: часть прядей должна быть осветлена практически от корней - это позволит добиться более натурального эффекта, будто ваши волосы выгорели на солнце. Осветленную часть волос можно затонировать в любой оттенок блонда - теплый или холодный. Последний будет выглядеть менее естественно, но эффектно. Окрашивание shadow hair не требует частого обновления и даже подходит в качестве разового эксперимента - отрастающие корни никак не повлияют на его внешний вид. Впрочем, совсем отказываться от тонирования волос мы бы не рекомендовали. Мягкие безаммиачные красители не только придают волосам красивый оттенок, но и заполоняют из изнутри, благоадря чему локоны выглядят более здоровыми и ухоженными.

thesymbol.ru