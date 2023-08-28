Самая модная форма ногтей этой осени

Чтобы маникюр получился действительно идеальным, необходимо учитывать сразу несколько вещей. Дело зачастую не только и не столько в дизайне, сколько в правильно выбранной форме ногтей. Конечно, самым комфортным в носке, а потому и самым популярным вариантом остается форма "мягкий квадрат", но она далеко не всегда нравится тем, кто хочет визуально удлинить пальцы и сделать руки более изящными. В прошлых сезонах для этой цели мы выбирали форму "миндаль", однако осенью в списке трендов ее сменила другая, не менее красивая форма - овальная.

От "миндаля" овал отличается лишь тем, что ноготь не сужается к кончику: его ширина остается примерно такой же, что и у основания. При этом овальные ногти все так же будут визуально удлинять пальцы, особенно, если вы правильно выберете покрытие. Советуем присмотреться к актуальным сейчас "голым ногтям" - любимому дизайну поклонников "тихой роскоши". Такой маникюр всегда смотрится "дорого" и минималистично и подходит под любой случай. Если вы все же ищете что-то более интересное, остановите выбор на однотонном покрытии. О самых модных оттенках лака на этот сезон мы уже рассказывали здесь.

Поклонникам дизайна тоже есть разгуляться - длина ногтей обеспечивает достаточно большой простор для фантазии. В этом сезоне своих позиций не сдает цветной френч, который особенно эффектно будет смотреться на длинных ногтях. Также советуем присмотреться к микро нейл-арту: минималистичным рисункам, которые выполняются поверх прозрачной или однотонной базы. Ну а поклонникам дерзких дизайнов наверняка придется по вкусу "змеиный" принт. Больше идей ищите в галерее ниже.

thesymbol.ru