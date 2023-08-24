Новый маникюр Хейли Бибер, который стоит попробовать до конца лета

КХейли Бибер можно относиться по-разному, но сложно отрицать: она - один из главных бьюти-трендсеттеров нашего времени. Малейшие изменения во внешности звезды, будь то стрижка, новый макияж или маникюр, моментально становятся хитом, который все хотят примерить. Это особенно заметно, когда речь заходит о маникюре Хейли. Супруга Джастина Бибера обновляет маникюр, как любая среднестатистическая девушка, примерно раз в две недели, что дает нам сразу два крупных маникюрных тренда за месяц. Так что если вы уже успели примерить дизайн Psychedelic reptile, у нас (а точнее у Хейли) есть для вас новая идея дизайна.

Названия у этого маникюра звезды пока нет - во всяком случае, поклонники его еще не придумали. Тем не менее, нам представилась возможность довольно близко его рассмотреть. Хейли поделилась фотографией из маникюрного салона в своих соцсетях: на ней видно, что в этот раз знаменитость выбрала достаточно яркий абстрактный дизайн. Ногти покрыты прозрачной базой с матовым финишем, а поверх - линии разных цветов и разной толщины. Они располагаются совершенно хаотично, создавая уникальный, ни на что не похожий рисунок на каждом ногте.

Вы можете выбрать любые цвета для такого дизайна. Хейли объединила в одном маникюре самые неожиданные оттенки, вроде черного, коричневого, желтого, голубого и сразу несколько оттенков зеленого. Вы же можете выбрать определенную цветовую гамму и использовать много оттенков одного цвета или специально подобрать эффектные сочетания контрастных цветов - про лучшие "пары" мы рассказывали здесь. Главное - дать волю фантазии и провести остаток лета с самым ярким маникюром.

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