Syrup nails: самый модный дизайн маникюра для тех, кто не любит яркие цвета

TikTok давно стал одним из главных источников бьюти-трендов. Иногда пользователи сами придумывают новые идеи, иногда - популяризируют образы звезд (так, например, происходит с каждым новым маникюром Хейли Бибер), а еще помогают распространять тренды какой-то отдельной страны по всему миру. Так популярный в Южной Корее маникюр syrup nails стал большим хитом на просторах соцсети, а видео с одноименным хэштегом суммарно собрали более 20 миллионов просмотром. Вот что нужно знать о новой тенденции.

Название дизайна дословно переводится как "сиропный маникюр". То есть лак на ногтях должен выглядеть так, будто вы нанесли на них цветной сахарный сироп - полупрозачный и очень-очень глянцевый. Для выполнения такого маникюра существуют специальные полупрозрачные лаки, однако должного эффекта можно добиться, просто смешав обычный цветной лак с прозрачной базой в соотношении 1:2, а затем покрыть ногти глянцевым топом. Такой вариант отлично работает, хорошо смотрится на ногтях и не вынуждает вас тратить время на поиски специального лака.

Экспериментировать с покрытием можно по-разному. Главное, чтобы лак был полупрозрачный и блестящий, а все остальное - уже зависит от вашей фантазии. Можно использовать только один цвет для однотонного покрытия, можно разные - для каждого ногтя. Среди более интересных идей - покрытие с эффектом омбре, где один цвет будет перетекать в другой, и даже несложный нейл-арт.

thesymbol.ru