«Непо-блонд» - любимое окрашивание знаменитостей прямо сейчас

ВTikTok еженедельно рождаются бьюти-тренды, которые впоследствии захватывают сердца миллионов поклонников и остаются с нами на добрую пару сезонов. Причем вдохновение для них пользователи соцсети находят в самых неочевидных источниках. После "томатной" эстетики, макияжей "эспрессо" и "латте" в TikTok появился новый бьюти-тренд под названием "непо-блонд". Его придумал популярный на платформе блогер и стилист по волосам Том Смит: он предлагает вдохновиться так называемыми nepo-babies (детьми знаменитостей, чьей карьере сильно помогло их происхождение) и покрасить волосы в самый "дорогой" оттенок блонда, соотвествующий популярному сейчас стилю "тихая роскошь". Рассказываем, как выглядит "непо-блонд" и почему его стоит примерить этой осенью.

Две главные вдохновительницы "непо-блонда" - Лили-Роуз Депп и София Ричи. Первая была у всех на слуху последние полгода из-за скандального сериала "Кумир", а вторая - превратилась в настоящую икону "тихой роскоши" после своей громкой свадьбы на Лазурном берегу. Софию и Лили, по большому счету, не связывает ничего, кроме звездных родителей и безупречного натурального блонда. Он выглядит "дорого", но при этом очень естественно - то, что нужно для "тихой роскоши". Кроме того, он хорошо подойдет обладательницам разного тона кожи и цвета глаз и не потребует частого обновления.

Окрашивание "непо-блонд" не затрагивает корни. Конечно, если сейчас ваши волосы черного цвета, хлопот с осветлением будет гораздо больше, но девушкам с русыми и светлыми волосами добиться нужного эффекта будет очень легко. Окрашивание включает в себя мелирование, но очень деликатное. Вместо контрастных "полос", на волосах должны получиться легкие блики, будто они выгорели на солнце. При этом тон у окрашивания может быть и теплый, и холодный - здесь все зависит от ваших предпочтений и особенностей внешности. Окрашивание не потребует частых визитов в салон, однако про регулярную тонировку забывать не стоит. Она поможет не только сохранить цвет более "чистым" и насыщенным, но и заполнит волом изнутри, придаст ему блеск и здоровый вид.

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