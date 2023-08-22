5 маникюрных трендов осени, которые придутся по вкусу поклонникам минимализма

Выбирая дизайн маникюра на каждый день, мы все чаще отдаем предпочтение простым, минималистичным дизайнам. Они всегда смотрятся уместно и отлично сочетаются абсолютно с любым образом. Впрочем, даже если речь идет о самом простом маникюре, здесь тоже есть свои тренды. Рассказываем о 5 классных дизайнах, которые стоит примерить поклонникам минимализма этой осенью.

"Ангельские" ногти

"Ангельский" дизайн пришел на смену порадком надоевшим "глазированным" ногтям. У них немало общего: минималистичное полупрозрачное покрытие, переливающееся мелкими сверкающими частичками. Вот только разница в том, что "глазированный" маникюр выполняется при помощи втирки, которая наносится на прозрачную или нюдовую базу, а для "ангельского" маникюра вам понадобится специальный блестящий лак. От привычного лака с глиттером его отличает размер сверкающих частичек: отдельные блестки в нем не должны быть заметны глазу, а лишь создавать деликатное сияние.

Бархатный маникюр

Пожалуй, о "бархатном" маникюре слышали все. Этот нейл-тренд появился еще прошлой весной и с тех пор не модную арену. Принцип его предельно прост: покрытие выполняется при помощи специального лака с мельчайшими металлическими частицами, которые под воздействием магнита (он идет в комплекте с лаком) меняют свое положение и начинают переливаться, словно бархатная ткань. "Бархатный" маникюр можно сделать буквально любого цвета, однако если вы не относите себя к поклонникам ярких дизайнов, советуем остановить свой выбор на нейтральной гамме. В этих оттенках "бархатное" покрытие будет смотреться не менее эффектно.

No-nicure

Тренд no-nicure пошел гораздо дальше традиционного нюдового покрытия, в котором лак, так или иначе, заметен на ногтях. В случае с трендом на "голые" ногти от лака (в идеале) предлагается отказаться вообще. Что, впрочем, совсем не подразумевает отказ от маникюра, а наоборот, выводит качество его исполнения на новый уровень. Чтобы ногти без покрытия смотрелись ухоженно, необходимо идеально обработать кутикулу и придать ногтям правильную форму. Впрочем, если совсем отказываться от покрытия вы пока не готовы, есть несколько вариантов, которые сохранят вид ногтей максимально натуральным. Это может быть абсолютно прозрачное или неплотное нюдовое покрытие - носить их можно с матовым финишем, чтобы добиться более натурального эффекта.

С точками

Да, главный элемент такого маникюра - маленькая точка, поставленная контрастным лаком. Этот незатейливый маникюр уже полюбился многим модницам и не планирует сдавать свои позиции. Так что если вам давно хотелось примерить яркий лак, но покрывать им все ногти целиком вы не решались, - это идеальный компромисс. В классическом своем варианте такой маникюр выполняется на коротких ногтях, покрытых прозрачной базой. Достаточно просто поставить точку любого понравившегося вам цвета у основания ногтя ровно в середину. Цвета выбирайте любые: от черного до красного, от ярко-желтого до бледно-розового.

"Жидкий металл"

Не самый очевидный пункт в этом списке: казалось бы, где металлик и где минимализм? Впрочем, использовать "металлические" элементы в маникюре тоже можно по-разному. В этом сезоне большую популярность обрел дизайн "жидкий металл": он выполняется специальным металлизированным лаком, напоминающим расплавленное золото, серебро или любой другой металл - все зависит от оттенка. Чтобы маникюр оставался минималистичным, ногти необходимо покрыть прозрачной базой, а затем дополнить маникюр небольшими "металлическими" деталями. Это могут быть те же самые точки, аккуратные полосы или микрофренч.

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