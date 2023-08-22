Самые модные прически прямо сейчас — вдохновленные эпохой Ренессанса

Как известно, самые крупные бьюти-тренды сейчас зарождаются в TikTok. Конечно, тенденции приходят и из других источников, но недооценивать роль соцсети в современной моде тоже не стоит. Прямо сейчас среди пользователей платформы вирусится очередная тенденция - прически, вдохновленные эпохой Возрождения: на роликах с хэштегом #renaissancehair сейчас более 5,5 миллиардов(!) просмотров. Стоит заметить, что часть этих видео посвящена концертному туру Бейонсе, но цифры все равно впечатляют. Рассказываем, где искать вдохновение для модных причесок и как повторить их самостоятельно.

Почему именно эпоха Возрождения? В те времена волосы считались едва ли не главным богатством женщины и отражением ее красоты. Достаточно вспомнить самые известные полотна Боттичелли или Тициана - все их героини предстают перед нами с длинными локонами, украшенными разнообразными плетениями, цветами и драгоценными украшениями. К слову, пользователи TikTok нашли свое вдохновение в сериале "Игра престолов": несмотря на то, что его события кажутся ближе к средневековью, прически героинь (в частности Дейнерис Таргариен в исполнении Эмилии Кларк) куда больше напоминают стиль эпохи Ренессанса.

Кроме того, в качестве референса в их роликах часто можно встретить фотографии знаменитостей на балу Met Gala в 2022 году. Несмотря на то, что "позолоченный век", который и был темой балла в том году, пришелся на рубеж XVIII-XIX веков, многие знаменитости явно нашли вдохновление в другой эпохе. Прически в духе эпохи Ренессанса тогда примерили Белла Хадид, Кайя Гербер, Фиби Дайневор и Софи Тернер.

Итак, как сделать прическу в стиле эпохи Возрождения сейчас, в 2023 году? Первый и более простой вариант, который подойдет даже обладательницам волос средней длины - волны Боттичелли. Эта прическа была популярна еще прошлым летом, а сейчас снова вернулась на волне популярности эпохи Ренессанса. Волны в такой прическе должны выглядеть натурально: если ваши волосы вьются от природы, то для укладки вам понадобится лишь фиксирующий крем для локонов. Если волосы прямые - вооружайтесь плойкой и формируйте упругие локоны среднего диаметра. После того, как вы уложите все пряди, волосы необходимо прочесать расческой с редкими зубчиками и зафиксировать любым средством, которое их не склеит.

Есть и другой, более сложный, но куда более эффектный вариант - с разнообразными косами. Их можно заплести лишь из "верхней" части волос - тогда получится усложненный вариант "мальвинки". Здесь можно по максимуму проявить свою фантазию: оставить часть волом распущенными и уложить их в мягкие локоны, выпустить пряди у лица или добавить тонкие косы - вариантов масса. А главное, что такая прическа будет смотреться оригинально и очень эффектно.

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