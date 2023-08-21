21 августа 2023

21 августа 2023 12:00

3 модных окрашивания, которые сделают образ «дорогим»

Роузи Хантингтон-Уайтли

В"дорогом" образе "дорого" должно выглядеть все: от одежды и туфель до маникюра и макияжа. О волосах тоже забывать не стоит: неправильно подобранное окрашивание сведет все ваши усилия по созданию образа в духе "тихой роскоши" на нет. Ниже мы собрали три актуальных оттенка, с которыми вы всегда будете выглядеть "дорого".

Непо-блонд

Лили-Роуз Депп

В TikTok появился новый бьюти-тренд под названием "непо-блонд". Его придумал популярный на платформе блогер и стилист по волосам Том Смит: он предлагает вдохновиться так называемыми nepo-babies (детьми знаменитостей, чьей карьере сильно помогло их происхождение) и покрасить волосы в самый "дорогой" оттенок блонда. У окрашивания максимально естественный вид: очень плавная растяжка цвета от корней и никаких неестественно высветленных прядей. Окрашивание включает в себя мелирование, но очень деликатное. При этом тон у окрашивания может быть и теплый, и холодный - здесь все зависит от ваших предпочтений и особенностей внешности. 

Горький шоколад

Камила Морроне

Для брюнеток нашелся не менее эффектный вариант - оттенок горького шоколада. Очень темный, глубокий, но при этом куда более "воздушный" и многогранный, чем черный. Волосы будут менять свой цвет в зависимости от освещения, становясь то совсем темными, то приобретая золотистый отлив. Несмотря на свою схожесть с черным, который, будем честны, действительно идет немногим, оттенок горького шоколада достаточно универсален. Он всегда смотрится благородно и "дорого", однако чтобы сохранить этот эффект, обновлять его необходимо раз в 1-1,5 месяца. 

Карамельный

Хейли Бибер

Компромисс между двумя цветами выше - карамельный. Он здорово подойдет для тех, кто не хочет носить блонд, но и к совсем темному окрашиванию не готов. Название оттенку подобрано максимально точно - мастер действительно воссоздаёт оттенок карамелизированного сахара, путем смешивания нескольких холодных и теплых оттенков блонда и каштанового. Цвет должен получится очень "объемным" и многогранным. Для поддержания эффекта тонировку следует регулярно обновлять: это не только сохранит цвет в первозданном виде, но и заполнит волосы изнутри, придав им здоровый вид. А он - залог "дорогого" образа. 

thesymbol.ru


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