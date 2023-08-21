21 августа 2023

21 августа 2023 10:35

Маникюр «латте» - самый осенний нейл-тренд

Каждое время года у нас ассоциируется с определенной цветовой палитрой. Осень это всегда напоминающая цвет опавших листьев охра, тыквенно-рыжий и, конечно, кофейный. Причем речь не только и не столько о глубоком и насыщенном цвете свежесваренного кофе. Эта осень принесла нам другой, не менее эффектный тренд - маникюр "латте". Он смотрится одновременно универсально и эффектно, а еще - действительно по-осеннему. Рассказываем о самых модных способах носить маникюр "латте" в наступающем сезоне. 

У маникюра "латте" нет никаких четких правил, а это - отличная возможность проявить свою фантазию. Поклонникам минимализма наверняка придется по вкусу идея с однотонным покрытием. Для этого подойдут разные оттенки коричневого: можно использовать один для всех ногтей, а можно - сразу несколько. Например, эффектно будет смотреться градиентный переход от темного к светлому. 

В целом, этот маникюр не подразумевает какого-то сложного дизайна. Вы можете поэкспериментировать с френчем: покройте "кончики" однотонным коричневым или сделайте "двойной" френч с использованием нескольких кофейных оттенков и белого. Последний вообще советуем как можно больше внедрять в маникюр. В конце концов, латте - это кофе с молоком. И это можно с легкостью отразить в дизайне. Еще больше классных идей маникюра "латте" ищите в подборке ниже. 

thesymbol.ru


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