21 августа 2023

21 августа 2023 09:15

Как выглядят самые модные прически осени-2023

Saint Laurent осень-зима 2023/24

Мы продолжаем внимательно изучать осенне-зимние показы брендов в поисках главных трендов сезона. По традиции на подиумах можно увидеть не только десятки способов стилизации модных вещей, но и найти идеи для макияжа и укладок. В этом раз наше внимание привлекли именно последние. Параллельно с трендом на уладку "без укладки" на модной арене развился еще один тренд - гладко зачесанные волосы. Хвост, пучок, коса или "мальвинка" - не важно. Волосы должны быть идеально зафиксированы, чтобы ни один волосок не выбился из прически. Так что вооружайтесь разнообразными муссами и гелями, а мы расскажем, какие гладкие прически стоит повторить этой осенью. 

David Koma осень-зима 2023/24

Brandon Maxwell осень-зима 2023/24

Это тренд наверняка придется по вкусу обладательницам коротких волос. Если вы носите микро-боб, пикси или любую другую короткую стрижку, такой способ укладки обещает существенно облегчить вам жизнь. Утром будет достаточно потратить 10-15 минут на укладку и затем не вспоминать об этом весь день. Во-первых, волосы будут надежно зафиксированы и не будут мешаться у лица, во-вторых - такой способ укладки красиво открывает лицо и подчеркивает его черты. Можно гладко зачесать все волосы назад, как на показе Saint Laurent, или добавить "хулиганский" косой пробор, как у David Koma, - выбирайте в зависимости от настроения. 

Giambattista Valli осень-зима 2023/24

Обладательницы длинных локонов тоже могут примерить трендовую прическу. Всего пара средств для укладки и расческа с мелкими зубчиками, и вот ваш пучок или хвост превращается в самую модную прическу сезона. Волосы можно зачесать назад, на прямой или косой пробор, а затем собрать их на любой высоте: на подиумах высокие пучки здорово уживались с хвостами на затылке. Попробуйте сделать полностью гладкую прическу, как у Off-White и Carolina Herrera или выпустить тонкие пряди у лица, как у Giambattista Valli.

Jason Wu осень-зима 2023/24

Diesel осень-зима 2023/24

Off-White осень-зима 2023/24

Carolina Herrera осень-зима 2023/24

thesymbol.ru


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