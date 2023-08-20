Глина, кислое молоко и масло: как восточные женщины надолго сохраняют волосы чистыми, пышными и блестящими

Уход за волосами занимает особое место в бьюти-рутине женщин Востока и арабского мира. Хотя многие из них покрывают голову и не демонстрируют косы посторонним, их шевелюра обладает завидной густотой и блеском. Вот некоторые традиционные секреты, позволяющие предотвратить выпадение волос и сделать их пышными и ухоженными.

От природы у восточных женщин густые, плотные, толстые волосы. Ухаживать за ними непросто, вдобавок жаркий климат провоцирует выработку кожного сала. Сталкиваешься с похожими трудностями? Возьми на вооружение секреты арабских красавиц.

Мытье волос

Чтобы надолго сохранить свежесть кожи головы и здоровый вид волос, женщины Востока используют разные виды глины. Особенно хорошо зарекомендовала себя рассуль, марокканская мыльная глина. У нее особый тонкий аромат и интересная консистенция. Из рассуля, богатого минералами и оксидами железа и магния, делают маски для скальпа или же используют ее просто как шампунь. Да, такое средство требует внимания и времени (глину следует тщательно вымывать), но результат стоит того.

Также широко применяются кисломолочные продукты (их используют в качестве бальзамов-ополаскивателей) и растительные средства - хна, басма. Они не только тонируют волосы и придают им глубокий оттенок, но и борются с жирностью волос, помогая им дольше оставаться свежевымытыми и пышными.

Питание волос

На Востоке распространено аромарасчесывание - несколько капель масла розы, розмарина, сандала наносят на деревянную расческу и расчесывают ею влажные волосы после мытья (избегая корней и кожи головы). Это делает шевелюру ухоженной, позволяет избежать появления секущихся кончиков.

Для питания сухих волос применяют традиционную маску из желтков яиц в смеси с кунжутным маслом (расчет - 2 ч.л. масла на 1 желток и 1 ч.л лимонного сока, смешать, нанести на волосы, смыть через час), для укрепления жирных - смесь из кокосового масла с морской солью в равных пропорциях.

Уход после мытья

Женщины Востока знают, что мокрые после мытья волосы нельзя тереть полотенцем. Поэтому они используют отрезы шелка, в которые оборачивают мокрые пряди. Шелковая ткань бережно впитывает излишки воды.

Источник