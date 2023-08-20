Какой вид педикюра лучше сделать перед осенью, чтобы забыть о летних натоптышах

В летнее время даже регулярный профессиональный педикюр не всегда может предотвратить появление сухости и натоптышей. Именно поэтому перед холодным сезоном лучше попробовать кое-что более эффективное - чтобы забыть о грубых пятках и появлении затяжек на колготках.

Летом гигиенический педикюр становится процедурой №1. Его нужно делать как минимум раз в 3-4 недели - чтобы предотвратить сильное огрубение кожи из-за ношения открытой обуви.

Впрочем, в некоторых случаях натоптышей, мозолей и других неприятных проблем не избежать, даже если ты часто ходишь к мастеру.