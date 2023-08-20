20 августа 2023

20 августа 2023 14:20

Какой вид педикюра лучше сделать перед осенью, чтобы забыть о летних натоптышах

В летнее время даже регулярный профессиональный педикюр не всегда может предотвратить появление сухости и натоптышей. Именно поэтому перед холодным сезоном лучше попробовать кое-что более эффективное - чтобы забыть о грубых пятках и появлении затяжек на колготках.

Летом гигиенический педикюр становится процедурой №1. Его нужно делать как минимум раз в 3-4 недели - чтобы предотвратить сильное огрубение кожи из-за ношения открытой обуви.

Впрочем, в некоторых случаях натоптышей, мозолей и других неприятных проблем не избежать, даже если ты часто ходишь к мастеру.

Чтобы не придать проблемам с пятками хронический характер и встретить новый сезон гладко, многие мастера рекомендуют попробовать более мощный тип педикюра - с использованием фруктовых кислот. 

Фруктово-ферментативный педикюр считается продвинутой техникой ухода за стопами. В формулы косметики, на основе которых он проводится, входят мощные кислоты и другие отшелушивающие ингредиенты, эффективно проявляющие себя при натоптышах, микротрещинах, гиперкератозе и других серьезных проблемах.

Подобный кислотный педикюр включает диагностику состояния стопы, очищение и пилинг по типу кожи - без обработки травматичными лезвиями, пемзами и фрезами. Со временем пилинг нормализует процесс регенерации клеток и позволяет длительно поддерживать стопы в чистом и гладком состоянии. Как ты, возможно, уже поняла, его эффект схож с воздействием корейских носочков для педикюра - но благодаря профессиональным компонентам дает более выраженный результат.

Что важно, фруктово-ферментативный педикюр не имеет противопоказаний. Его рекомендуется делать беременным, людям с высокой чувствительностью, а также при наличии диабетической стопы.

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