Какой вид педикюра лучше сделать перед осенью, чтобы забыть о летних натоптышах

В летнее время даже регулярный профессиональный педикюр не всегда может предотвратить появление сухости и натоптышей. Именно поэтому перед холодным сезоном лучше попробовать кое-что более эффективное - чтобы забыть о грубых пятках и появлении затяжек на колготках.
Летом гигиенический педикюр становится процедурой №1. Его нужно делать как минимум раз в 3-4 недели - чтобы предотвратить сильное огрубение кожи из-за ношения открытой обуви.
Впрочем, в некоторых случаях натоптышей, мозолей и других неприятных проблем не избежать, даже если ты часто ходишь к мастеру.
Фруктово-ферментативный педикюр считается продвинутой техникой ухода за стопами. В формулы косметики, на основе которых он проводится, входят мощные кислоты и другие отшелушивающие ингредиенты, эффективно проявляющие себя при натоптышах, микротрещинах, гиперкератозе и других серьезных проблемах.
Подобный кислотный педикюр включает диагностику состояния стопы, очищение и пилинг по типу кожи - без обработки травматичными лезвиями, пемзами и фрезами. Со временем пилинг нормализует процесс регенерации клеток и позволяет длительно поддерживать стопы в чистом и гладком состоянии. Как ты, возможно, уже поняла, его эффект схож с воздействием корейских носочков для педикюра - но благодаря профессиональным компонентам дает более выраженный результат.
Что важно, фруктово-ферментативный педикюр не имеет противопоказаний. Его рекомендуется делать беременным, людям с высокой чувствительностью, а также при наличии диабетической стопы.