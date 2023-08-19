19 августа 2023

19 августа 2023 17:30

Осенний поцелуй: как повторить этот красочный маникюр без помощи нейл-мастера

Наслаждаемся последними неделями августа и потихоньку осваиваем осенние бьюти-тренды!

Как бы грустно это не звучало, но лето стремительно подходит к концу. Мы запрещаем тебе преждевременно погружаться в осеннюю хандру, а вместо этого предлагаем встретить новый сезон во всеоружии. 

На этой волне вспоминаем о насыщенных и уютных оттенках в маникюре и смело экспериментируем с дизайном. Можешь отправиться в любимый салон красоты за стильными латте-ногтями, либо же прямо дома сделать осенний нейл-арт, напоминающий ковер из разноцветных листьев. С этой простой пошаговой инструкцией у тебя точно все получится.

Как сделать осенний нейл-дизайн в домашних условиях:

  • выбери 3 осенних лака: допустим, насыщенно розовый, темно-синий и тыквенный;
  • на покрытые базой ногти хаотичными мазками нанеси каждый из цветов, оставляя между этими "кляксами" небольшое пространство;
  • тонкой кистью, смоченной в базе, нанеси в пробелы между цветными мазками маленькие кусочки золотистой жатой фольги для маникюра (последнюю ты легко найдешь на любом маркетплейсе);
  • покрой ногти топом и дождись его полного высыхания;
  • можешь украсить такой абстракцией все руки, любо расставить акценты только на нескольких ногтях, а остальные в один тон покрыть одним из уже используемых для дизайна лаков. 

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