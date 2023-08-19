Почему нельзя заменять румяна тенями для век: самый бесполезный совет визажистов

Мы используем многие бьюти-продукты не по прямому назначению, ведь моно-макияж - это не только удобно, но и модно. Тем не менее некоторые типы косметики, вроде теней для век, могут принести тебе лишь разочарование, если использовать их на других областях лица.

Моно-макияж - гениальное открытие, которое сильно упростило нашу жизнь. Когда одним продуктом можно накрасить сразу щеки, губы и глаза и даже сделать легкое контурирование других областей, косметичка становится более компактной и экономной. Это удобно во время путешествий. Ну, или же ты на постоянной основе предпочитаешь следовать бьюти-минимализму.

Также подобный лайфхак упрощает жизнь, если одно из средств внезапно закончилось. Но если помадой ты действительно сможешь заменить остальные средства для макияжа, провести тот же самый фокус с тенями для век у тебя вряд ли получится.

Обычно тенями для век визажисты советуют заменять контуринг и румяна, если в палитре есть подходящие розово-бежевые оттенки.

Сначала такой макияж с тенями действительно будет отлично выглядеть - благодаря плотной пигментированности и легкому сияющему финишу. Однако продукты для нежной кожи век не предназначены для более плотной и жирной кожи лица.

Когда кожа начнет выделять себум, тени могут быстро скататься. В итоге через пару-тройку часов акцента на румяных щеках не останется - как будто его и вовсе не было.

Такой неприятный эффект может дать использование именно сухих теней для век, которые считаются более распространенным вариантом. Так что если у тебя есть жидкие тени в подходящем оттенке, лучше наносить на щеки такой продукт. Ну, или всё-таки купить универсальный тинт в любимом оттенке, который разработан специально для создания моно-образа.

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