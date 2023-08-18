Косметолог назвала самые опасные народные косметические средства

Некоторые народные средства, которые женщины нередко используют для ухода за собой, могут привести к серьезным, а иногда и к непоправимым последствиям для здоровья. О трех самых опасных из них "Gazeta.ru" рассказала врач-косметолог, врач-дерматовенеролог клиники эстетической медицины "Время Красоты", кандидат медицинских наук Татьяна Энтель, передает Day.Az.

В первую очередь она обратила внимание на такое народное средство, как чистотел для удаления бородавок и родинок. Опасность такого метода удаления новообразований, по словам врача, заключается в действующем веществе растительного компонента, который может привести к неконтролируемым ожогам и рубцеванию ткани. Но более опасно само желание пациента удалить новообразование самостоятельно.

"Среди новообразований могут быть родинки, которые, действительно, необходимо удалить, но только посредством хирурга-онколога с последующей гистологией для дифференцировки этих новообразований. Попытка самостоятельно удалить злокачественное новообразование кожи и даже изначально доброкачественное новообразование может привести к быстрому формированию различных видов онкологических заболеваний кожи", - предупредила Энтель.

Также она отметила, что серьезную опасность представляет использование народных средств для усиления загара, например, растительного масла или сока инжира.

"Известны случаи, когда под воздействием сока инжира - выраженного фотосенсибилизатора, молодые девушки получали такие сильные ожоги, которые приводили к непоправимым последствиям для их здоровья", - рассказала косметолог.

Кроме того, по словам специалиста, к серьезным ожогам лица и тела может привести использование различных народных средств для отбеливания кожи. К ним, в частности, относятся сода, перекись и водород. Они не только могут нанести серьезный вред здоровью или, в лучшем случае, оказаться неэффективными, но и усугубить уже имеющуюся пигментацию.

"В вопросах здоровья и ухода за собой, особенно, когда речь идет о таких серьезных методах воздействия на кожу, не стоит заниматься самодеятельностью, ведь последствия могут быть довольно серьезными. Лучшим решением будет обратиться за помощью к врачу, который подберет подходящие вам средства или назначит эффективные, а главное, безопасные, процедуры", - подытожила Энтель.