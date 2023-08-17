Антиэйдж-прически для женщин старше 50 лет: 8 омолаживающих примеров

Стареть красиво - настоящее искусство. В этом случае альтернативой пластике и косметологическим процедурам служат другие омолаживающие приемы. Мигом сбросить с десяток лет можно как с помощью макияжа, так и с помощью правильной прически или окрашивания.
Какой-то универсальной стрижки, украшающей всех зрелых женщин без исключения не существует. Тут следует ориентироваться на свои природные данные: структуру волос, форму лица и индивидуальный тип старения. Однако парикмахеры все же выделяют несколько базовых правил антиэйдж-стрижки, которая идеально подойдет дамам за 50.
Выбирай прическу с мягкими слоями у самого лица. Ее главная задача маскировать мелкие морщинки и глубокие заломы на лбу и одновременно подчеркивать овал лица и линию подбородка.
Ориентируйся на естественную текстуру своих волос и сразу же рассчитывай, сколько времени будет занимать ежедневная укладка. Лучше отдать предпочтение такой стрижке, которая будет отлично выглядеть и без колдовства с феном и расческой перед зеркалом.
Ключ к идеальной стрижке лежит в правильном распределении веса. Густые волосы лучше проредить, чтобы они не напоминали пушистую новогоднюю елку. Обладательницам тонких волос лучше отказаться от большого количества слоев и сделать ставку на легкость и воздушность.