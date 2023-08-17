Как выбрать реально работающую маску для волос: 6 золотых лайфхаков от эксперта

Какая девушка не мечтает всегда выглядеть на все 100%: неважно идет она на свидание с мужчиной мечты или просто выносит мусор. Самое же главное украшение, данное нам природой - это волосы. В чем бы вы не были одеты, ухоженные волосы всегда придают уверенности в себе.

Но как именно поддерживать красоту волос? Благодаря существованию на бьюти-рынке безумного количества средств по уходу за любыми волосами и на все случаи жизни, у каждой красавицы в ванной комнате сегодня стоит как минимум 2 баночки, которые обещают преобразить ее локоны до неузнаваемости.

Мы скупаем средства, в предвкушении бежим домой, внимательно изучаем инструкцию и пробуем средство на себе. Только вот не всегда ожидание соответствует реальности. После использования оказывается, что волосы не такие уж и гладкие, как обещал производитель, а здорового блеска так и не видать. На таких продуктах мы сразу же ставим клеймо, но так ли это на самом деле? Возможно это ты сама неправильно выбрала средство для ухода.

Как же выбрать подходящую маску и не слить половину бюджета в ванную? На практике девушки очень нетерпеливые создания: нам бы все и сразу да побольше. Но в выборе маски так не работает. Важно понимать, что одного волшебного средства исполняющего все ваши желания, не существует. Нужно разобраться, что необходимо именно твоим волосам, и тогда вероятность удачной покупки возрастает в разы.

Маски для осветленных волос

Речь идет вовсе не о специальных "масках для блондинок" - не стоит привязываться к цвету. Ведь осветленные волосы - это не всегда белоснежный блонд, он бывает и темным. Например, кто-то хочет получить модный эффект выгоревших волос, а кто-то выйти из надоевшего многолетнего черного цвета. Такие преображения происходят только с помощью процедуры осветления.

Другие пробовали себя в другом образе, но позже вернулись к родному цвету. Несмотря на это, волосы уже были осветлены и повреждены. Поэтому в выборе маски не ориентируйся на цвет - бери в расчет только те процедуры, которые проводились с волосами.

Во время осветления в волосах разрушаются водородные связи, из-за чего волосы становятся более сухими. Если не начать реанимировать ситуацию, последствия будут исключительно печальными. Со временем концы волос просто начнут осыпаться. Ты же будешь диву даваться, почему волосы перестали расти. Им просто не хватает увлажнения!

В этом случае стоит обратить внимание на мономаски. Это средства с одной активной функцией: как правило, это увлажнение, питание или восстановление. Одна маска - решение одной проблемы. Если производитель обещает решить все и сразу, стоит насторожиться.

А если волосы не осветлены?

Если тебя не особо тянет на эксперименты с прической, это не значит, что волосам совсем не нужен уход. Наши локоны каждый день страдают от механических воздействий: когда мы их расчесываем, моем, сушим феном и гуляем под солнцем без головного убора. Волосы травмируются даже когда мы спим из-за трения о подушку.

Поэтому натуральным или окрашенным в темный оттенок волосам тоже нужны маски. Но делать их требуется реже: раза в неделю будет более чем достаточно. Таким локонам будет достаточно увлажняющей и питательной масок.

Средства также могут быть с косметической функцией: например, для разглаживания кудрявых волос и придания им ослепительного блеска. Такие продукты не помогут сохранить здоровье волос, а будут лишь придавать эстетический эффект, который исчезнет при следующем мытье.

Часто натуральные волосы даже более травмированы, чем осветленные. Обычно это происходит с девушками, которые любят самостоятельно делать укладки: регулярно накручивают локоны или, наоборот, их выпрямляют. Здесь на помощь приходит комплексный и частый уход - использование все тех же увлажняющих, питательных и восстанавливающих масок.

Сезонные повреждения волос

Внешние факторы очень сильно влияют как на состояние наших волос, так и на организм в целом. После долгой прогулки в сильный мороз без перчаток наши руки обморозятся, а при нахождении на палящем солнце без защитных кремов, кожа попросту сгорит.

Все то же самое происходит с волосами! Просто у волос нет нервных окончаний, и мы не можем ощутить всю их боль на себе. Особенно сильно страдают волосы во время отпуска на море. Солнце и морская вода просто беспощадны к ним. Всего за неделю локоны могут пересушиться и начать обламываться.

Чтобы этого не допустить, обязательно защищай волосы средствами с SPF. Ополаскивай локоны проточной водой после каждого купания в море, а вечером используй увлажняющую маску, выдерживая ее от 15 минут на волосах.

Чем отличается уход для сильно поврежденных волос и нормальных

По сути базовый уход для всех волос один - это комплексный и регулярный подход. Каждая девушка вне зависимости от цвета и степени повреждения волос должна иметь у себя в ванной 2 мономаски: увлажняющую и питательную. Именно они необходимы всем волосам.

Разница лишь в способе применения. Чем более повреждены волосы, тем чаще нужно делать маску и дольше ее выдерживать. Сильно поврежденным волосам необходима еще и восстанавливающая маска.

Стоит ли верить трендам

Сейчас процветает тренд на маски без силиконов. Многие производители этим пользуются и пишут на баночках с продуктом заветные слова "без силиконов" а женщины, думая, что средство более натуральное, покупают его и возлагают большие надежды.

При этом многие производители косметики утверждают, что силиконы не опасны. Они даже наоборот помогают нашим волосам. Именно силиконы обволакивают стержень волоса, приглаживают чешуйки, придают локонам блеск и гладкость, упрощают процесс укладки, а еще действуют как термозащита.

Поэтому не стоит вестись на уловки и гнаться в этом вопросе за натуральностью. По-настоящему натуральная косметика очень быстро портится, поэтому в любое средство для волос добавляют консервант.

Что должно быть в составе хорошей маски

Чтобы маска хорошо увлажняла волосы, в ее составе должны быть гиалуроновая кислота, гидролизированный коллаген, эластин, ксилит, аминокислоты, пантенол, биосахаридная смола, мочевина, соевый лецитин, инулин, трегалоза, экстракт бамбука, масла жожоба, кокоса, арганы, экстракты алоэ, водорослей, розы и сквален. И чем больше этих ингредиентов в баночке, тем лучше!

Для максимального эффекта в питательных масках ищи следующие компоненты: масла ши, арганы, виноградной косточки, макадамии, касторовое, витамины A, E, F, шелковые протеины, протеины сои, пшеничные протеины, экстракт розмарина, женьшеня, имбиря.

Если волосы сильно повреждены, то к уходу нужно добавить еще и восстанавливающую маску. В составе таких средств должны быть кератин, пшеничные протеины, церамиды, биотин, фосфолипиды, масла, богатые витаминами и жирными кислотами, экстракт из семян рожкового дерева, хитозан, липопетид из бамбука, пептиды горошка, минеральные комплексы (медь, цинк, железо, магний), экстракт дрожжей, НУФ и протеины риса.

Помимо наличия компонентов в маске, важно и их количество. В составе любого продукта ингредиенты стоят на уменьшение: чем ближе к началу состава нужный компонент, тем его больше в маске, а значит она будет лучше работать.

Независимо от выбора маски, выдерживай ее на волосах не менее 15 минут или прогрей волосы феном под полотенцем. От масок "все функции в 1" лучше совсем отказаться. Такие продукты не особо решают проблемы, потому что в их составе много компонентов, но их количество ничтожно мало.

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