Как сделать «латте-макияж»: уютный образ для позднего лета и ранней осени

Совсем скоро начнется переходный период между сезонами, и буйная эстетика Барби всё-таки сойдет на нет. Пора вдохновляться более спокойными бьюти-образами - например, этим гармоничным макияжем в кофейных оттенках.

Этим летом "латте-макияж" стал своеобразным ответом "барбикору" - который, конечно, хоть и очаровал всю планету, но всё-таки немного поднадоел, а в некоторых ситуациях стал неуместным.

С подачи звездных визажистов "латте-макияж" сначала перекочевал в аккаунты бьюти-блогеров, а затем стал претендентом на главный бьюти-тренд осени-2023. Он выглядит тепло, уютно и отлично сочетается как с бледной, так и с загорелой кожей. Да и вообще, с любым подтоном лица!

В основе "латте-макияжа" используется бежево-коричневая гамма. В ход идут любые текстуры: иногда матовые тени, к примеру, сочетаются с деликатным сиянием бронзирующей пудры.

Губы в кофейном мейкапе тоже оформляются в коричневатых тонах, зачастую в технике оверлайна (то есть с выходом за границы каймы для визуального увеличения объема). Также можно использовать прозрачный блеск для губ - если хочется получить максимально чистый и естественный результат. Пожалуй, единственным ярким акцентом спокойного латте-макияжа могут стать стрелки на глазах. Но и их можно выполнить в более сдержанной темно-коричневой гамме. Такой тон более мягко подчеркнет цвет твоих глаз: неспроста многие девушки переходят с черной туши и подводки именно на коричневые оттенки!

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