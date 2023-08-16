Упростили: 5 причесок, которые делают образ «дешевым» — разбираем на примере звезд

Правильная прическа - уже сто очков к стильному образу. Учимся на примере звезд, как надо и как не надо укладывать волосы - каждый день и по особым случаям.

Косички Если тебе больше 12 лет, то две косички вряд ли будут выглядеть уместно, делая образ ребячливым и незрелым. Если тебе всё-таки хочется заплести косы, то пробуй альтернативные варианты - например, французскую косу или косу "рыбий хвост". Хвост с цветной резинкой для волос Кэрри Брэдшоу однажды сказала, что единственное место, где женщины должны носить резинку для волос, это ванная. И доля истины в этих словах точно есть - яркая резинка заметно простит образ. Лучше выбрать резинку для волос, подходящую по цвету к волосам, а если тон всё равно выделяется, то можно обернуть прядь волос так, чтобы скрыть резинку.

Слишком тугие кудри

Намертво накрученные волосы заставят любого выглядеть дешево. Эта прическа показывает, что ты очень старалась уложить волосы, чтобы произвести впечатление. Сегодня стилисты советуют выбирать естественные прически. Даже если над укладкой колдовали пару часов, это не должно считываться - пусть локоны выглядят даже слегка небрежно. И уже точно забудь про "душ" из лака и других стайлинговых продуктов.

Кудри + челка

Еще один вариант прически с вьющимися волосами, которая испортит твой образ и сделает из тебя немодную простушку. Проблема ту в том, что это укладка выглядит как не слишком удачный паззл из двух разных причесок. Так что структурированные кудри лучше заменить на серферские "волны". Ну или избавиться от челки.

"Средний" хвост

Есть только два вида укладки с хвостиком, которые смотрятся действительно стильно: высокие и низкие. А вот "средняя" посадка смотрится слишком просто и даже может создать эффект жирных или тонких волос. Высокий хвост также можно заменить небрежным пучком - не забудь распушить пару прядей, чтобы придать объем волосам.

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