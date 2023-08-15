5 самых модных цветов на осень-2023: идеи для маникюра от института Pantone

Viva Magenta

Самый красивый оттенок розового, который в целом считается главным цветом 2023 года. Осенью его спокойный темно-малиновый подтон смотрится еще более изысканно: особенно в сочетании с контрастным шарфом, пальто или помадой в тон маникюру.

Приглушенный оранжевый

Можно ли представить более теплый, осенний и актуальный цвет? Он напоминает сразу обо всех прелестях этого сезона: о золотистых закатах, опадающей листве и ароматной выпечке, которая в холодные вечера манит еще больше, чем прежде.

Затмение

Базовый черный оттенок с восхищением встретят поклонницы минимализма. А если тебе хочется чего-то поярче, смело сочетай темный цвет с контрастными тонами из этой подборки. Получится вдвойне моднее, чем в случае с монохромом!