5 самых модных цветов на осень-2023: идеи для маникюра от института Pantone

Чтобы сделать маникюр, соотвествующий самым актуальным тенденциям наступающей осени, следует присмотреться к рекомендациям института цвета "Пантон". Среди них ты найдешь оттенки для ногтей на любой вкус: если любишь как спокойную базу, так и яркий монохром.
Вот уже много лет институт цвета Pantone прогнозирует, какие оттенки будут наиболее актуальными в то или иное время наступающего года. Этой осенью, судя по новой цветовой таблице от экспертов с мировым именем, особым спросом будут пользоваться спокойные базовые оттенки, а также вариации самого модного цвета 2023 года - мы, конечно же, о розовом.
Нежный персик
Идеальный нюд с чуть более ярким и выразительным подтоном, который отлично смотрится как на фоне бледной, так и загорелой кожи.
Розово-фиолетовый
Красивый вариант для парного акцента в маникюре и педикюре - если осень в твоем городе позволяет носить открытую обувь.
Viva Magenta
Самый красивый оттенок розового, который в целом считается главным цветом 2023 года. Осенью его спокойный темно-малиновый подтон смотрится еще более изысканно: особенно в сочетании с контрастным шарфом, пальто или помадой в тон маникюру.
Приглушенный оранжевый
Можно ли представить более теплый, осенний и актуальный цвет? Он напоминает сразу обо всех прелестях этого сезона: о золотистых закатах, опадающей листве и ароматной выпечке, которая в холодные вечера манит еще больше, чем прежде.
Затмение
Базовый черный оттенок с восхищением встретят поклонницы минимализма. А если тебе хочется чего-то поярче, смело сочетай темный цвет с контрастными тонами из этой подборки. Получится вдвойне моднее, чем в случае с монохромом!