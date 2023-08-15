15 августа 2023

15 августа 2023 12:16

Почему нельзя долго носить пленочный педикюр: скрытая опасность новой методики

Пленочный педикюр стремительно ворвался в нейл-индустрию и позволил тысячам женщин забыть о прежних проблемах с ногами: когда из-за аллергии на гель-лак, травм, ушибов или врастания ногтя не получается сделать красивое покрытие.

Пленочная техника позволяет сделать яркий художественный маникюр или педикюр без использования стойких лаков и УФ-ламп.

Еще один выгодный нюанс пленочного покрытия заключается в его долговечности. С пленками педикюр выглядит свежим даже спустя месяц после процедуры. А некоторые носят один и тот же дизайн по 6-8 недель!

Впрочем, нейл-мастера предостерегают своих клиенток насчет чрезмерно длительного ношения одних и тех же пленок на ногах. Дело не в самих пленках, а в росте ногтей. Когда они становятся длинными, давление на ногтевую пластину меняется. Из-за этого риск случайно за что-то зацепиться ногтем и получить травму возрастает. 

 

Особенно опасно долго не обновлять пленочный педикюр при ношении закрытой обуви. В такой ситуации давление на ногтевую пластину значительно возрастает. Из-за этого может развиться подногтевая гематома, и о красивом педикюре придется забыть на долгие месяцы. 

 

Также предотвратить подобные проблемы без похода в салон можно, если регулярно подпиливать свободный край ногтя. И всё же делать слишком большие перерывы между сеансами профессионального педикюра не стоит. От этого зависит здоровье твоих ног! 

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